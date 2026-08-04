/दतिया में BJP की हार का जिम्मेदार कौन? भोपाल में CM की मौजूदगी में समीक्षा बैठक, 25 नेताओं की भूमिका सवालों के घेरे में

राज्य चुनें
दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी समीक्षा बैठक करने जा रही है. यह बैठक मुख्यमंत्री निवास या प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित होने की संभावना है. बैठक में हार के कारणों और चुनावी रणनीति की विस्तार से समीक्षा की जाएगी. बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, दोनों डिप्टी सीएम समेत 20 वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं.
आज होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले समीक्षा बैठक बुलाई गई है. उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, दतिया चुनाव प्रभारी भरत सिंह कुशवाह और प्रदेश महासचिव राहुल कोठारी से लेकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और राकेश शुक्ला समेत 100 से अधिक नेताओं ने प्रचार और चुनावी प्रबंधन में भूमिका निभाई थी. इसके बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर पार्टी अब हर स्तर पर फीडबैक ले रही है. सूत्रों के मुताबिक समीक्षा के दौरान जिला अध्यक्ष सहित 20 से 25 भाजपा पार्षदों की भूमिका सवालों के घेरे में है. कुछ नेताओं की कार्यशैली और चुनावी प्रबंधन को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है.
बैठक में की जाएगी हार की समीक्षा
3 अगस्त को हुई वोटों की गिनती में, कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों के अंतर से हराया. घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले, जबकि आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले. चुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने साफ किया कि पार्टी हार की सभी वजहों की गहराई से समीक्षा करेगी. उन्होंने कहा कि संगठन में अनुशासन सबसे जरूरी है और जो लोग भितरघात या अनुशासनहीनता के दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी पिछड़ी बीजेपी
समीक्षा बैठक में चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की गतिविधियों, संगठन की चुनावी रणनीति और अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाने की आशंकाओं से जुड़ी रिपोर्टों पर भी चर्चा होगी. पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अपने स्थानीय पोलिंग बूथ पर बीजेपी उम्मीदवार का पीछे रहना भी पार्टी के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है और बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है.
एक दर्जन से ज्यादा पार्षदों की भूमिका संदिग्ध
बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी को उम्मीद थी कि उपचुनाव में दतिया शहरी इलाके में आशुतोष तिवारी को अच्छे वोट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस वहां बढ़त बनाने में कामयाब रही. आशुतोष तिवारी दतिया शहरी इलाके में 11,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए, जबकि दतिया के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को 5,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त मिली. सूत्रों के मुताबिक दतिया नगर परिषद के 20 से 25 पार्षदों ने पार्टी के खिलाफ काम किया. आज होने वाली समीक्षा बैठक के बाद इन पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट