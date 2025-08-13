MP Politics-रीवा के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का विवादित बयान का वीडियो सामने आया है. विधायक अभय मिश्रा के बयान का वीडियो मंगलवार का है, जहां न्याय सत्याग्रह आंदोलन में भरे मंच से उन्होंने रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को आधा पुरष और आधा महिला कहा. इतना ही नहीं विधायक मिश्रा ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को मिट्टी खाने वाला कीड़ा बताते हुए कहा कि वह सुबह, दोपहर, शाम जमीन खाते हैं.

एसपी पर साधा निशाना

विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि एसपी भोपाल में 50 लाख रुपए देकर आए हैं और शराब के ठेकों में पले-बढ़े हैं. उनका एक ही काम है, कुर्सी न बदल जाए इसलिए माननीय शुक्ला जी की चरण वंदना करते रहो. रीवा को जलने दो, जिसकी इज्जत लूटनी हो लूट लो, जिसको गोल मार देनी हो मार दो. उनकी कुर्सी बची रहे. शुक्ला जी के इशारे पर कांग्रेस के जितने बोलने वाले लोग हैं उनपर मुकदमा लगवाओ. जितने बड़े अपराधी हैं, भले वो 302 कर दें उनके नाम मुकदमों से अलग कर दो.

लगातार बढ़ रहे हैं अपराध

विधायक ने आरोप लगाया कि जिले में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. घर-घर में शराब बिक रही है और युवा नशे की चपेट में हैं. इतना ही नहीं विधायक अभय मिश्रा ने मंत्री और अपराधियों में मिलीभगत के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि दलाल कहतें है कि मंत्री जी से मिल लो. उनकी शरण में चलाए जाओ, फिर वो आशीर्वाद देते हैं. वहीं सब खत्म हो जाता है.

न्याय सत्याग्रह के दौरान दिया बयान

अभय मिश्रा ने कहा कि थाने में किस तरह का कारनामा हुआ, यह सबके सामने उदाहरण है. पुलिस अपनी रक्षा नहीं कर सकते. एक महिला अधिकारी को बंधक बनाकर उस पर हमला हो रहा है, जब ये उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो जनता की क्या करेंगे. यह बयान विधायक अभय मिश्रा ने मंगलवार को रीवा के मातगुवां में कांग्रेस न्याय सत्याग्रह के दौरान दिया है.

