रीवा सांसद का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर बड़ा आरोप, वोट चोरी का उठा मुद्दा, पोते है BJP विधायक
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2886283
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

रीवा सांसद का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर बड़ा आरोप, वोट चोरी का उठा मुद्दा, पोते है BJP विधायक

Rewa MP Janardan Mishra: रीवा से बीजेपी का सांसद जर्नादन मिश्रा ने एमपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पर बड़ा आरोप लगाया है, जबकि उनका पोता भी बीजेपी विधायक हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रीवा सांसद ने वोट चोरी पर दिया बड़ा बयान
रीवा सांसद ने वोट चोरी पर दिया बड़ा बयान

Rewa News: वोट चोरी के मुद्दे पर देशभर में सियासी घमासान चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी इस मुद्दे पर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है. इस बीच रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने फर्जी वोटिंग को लेकर अपने एक बयान में मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पर बड़ा आरोप लगाया है. जिससे सियासी मामला गर्मा गया है. सांसद का कहना है कि उनके जमाने में एक-एक घर में 1000 वोट होते थे, जिस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी तंज कसा है. बता दें कि रीवा सांसद ने श्रीनिवास तिवारी पर आरोप लगाया है, जिनके पोते सिद्धार्थ तिवारी भी बीजेपी से विधायक हैं. 

रीवा सांसद का बयान 

दरअसल, एक कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा 'एमपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के जमाने में एक कमरे में एक 1000 वोट होते थे.' उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि श्रीनिवास तिवारी फर्जी वोटिंग से चुनाव जीता करते थे. रीवा सांसद का यह वीडियो आने के बाद रीवा से भोपाल तक सियासी हलचल मच गई, क्योंकि वह पहले भी स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को लेकर बयान दे चुके हैं, उनके बयानों पर उनकी ही पार्टी के विधायक और श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी ने नाराजगी जताई थी, उस वक्त सिद्धार्थ ने इस मुद्दे की शिकायत बीजेपी के पार्टी फोरम पर की थी. 

विधायक जता चुके हैं नाराजगी 

2024 में रीवा के सुभाष चौराहे पर बने ओवरब्रिज के लोकार्पण में रीवा सांसद ने कहा था 'जब श्रीनिवास तिवारी यहां के नेता थे, तब गड्ढों में सड़क हुआ करती थी, जबकि लोग उनको दैयू यानि देवता कहा करते थे. रीवा सांसद के इस बायन पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने विरोध जताया था. उन्होंने कहा 'अगर मुझसे किसी तरह की समस्या हैं तो मुझे बताएं, लेकिन दादा नाम अब न घसीटें' बता दें कि सिद्धार्थ तिवारी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने त्योंथर विधानसभा सीट पर बीजेपी के टिकट से चुनाव जीता था. 

ये भी पढ़ेंः MP में बड़े बदलाव की तैयारी में बीजेपी ! निगम मंडलों में दिखेगा यह बदलाव

एमपी के विधानसभा अध्यक्ष थे श्रीनिवास तिवारी

स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे. वह 1993 से 2003 तक लगातार 10 मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह थे. वह विंध्य और रीवा में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे. उनका पूरा परिवार राजनीति में एक्टिव था, जहां उनके बेटे और पोते भी सांसद-विधायक रह चुके हैं. श्रीनिवास तिवारी का निधन 91 साल की उम्र में 19 जनवरी 2018 को हुआ था. फिलहाल श्रीनिवास तिवारी की सियासी विरासत को उनके पोते सिद्धार्थ तिवारी संभाल रहे हैं. हालांकि वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी से विधायक हैं. 

जीतू पटवारी ने साधा निशाना

वहीं रीवा सांसद जर्नादन मिश्रा के बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इस बयान से बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी और दोहरे चरित्र सामने आया है. जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा 'रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं कि 1000 वोट थे 1100 वोट निकले थे, इसकी जांच उन्होंने खुद की थी.' बता दें कि वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है.  

ये भी पढ़ेंः दिग्विजय सिंह के बेटे बने कांग्रेस जिलाध्यक्ष, BJP ने कंसा तंज, कहा-यह तो बड़ी साजिश

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

rewa mp janardan mishraSriniwas Tiwarivote theft case

Trending news

chhattisgarh news
10 साल के बच्चे पर चाकू से हमला, मरने का नाटक कर मासूम ने बचाई जान, मिला खून से लथपथ
CG News
पत्नी की किचकिच से 'लाल' हुआ पति, गुस्से में ट्रांसफार्मर पर चढ़कर किया ड्रामा
cm mohan yadav
CM मोहन यादव ने PM मोदी को मध्य प्रदेश आने का दिया निमंत्रण, दिल्ली में हुई मुलाकात
mp news
Bhind News-बात करने से इनकार पर सनकी युवक की हरकत, भाई को भेजे बहन के पर्सनल फोटो
katni news in hindi
क्या मानव तस्करी गैंग का शिकार हुई कटनी की अर्चना तिवारी! केस में नए मोड़ से हड़कंप
mp farmer news
अब विंध्य के खेतों में उगेगी सफेद गुड़हल, किसान कमा सकते हैं दोगुना मुनाफा
bhopal news
भोपाल में लाखों लोगों की बढ़ी टेंशन! इस महीने थम सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया
cm mpohan yadav
Rahul Gandhi को लताड़ के बाद भी फर्क नहीं पड़ता.., CM मोहन यादव ने लिया आड़े हाथ
Latest Khandwa News in Hindi
आज नहीं होगी मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई? पढ़िए कारण और पूरा मामला
MP Congress
नई नियुक्तियां होते ही दिल्ली तलब हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष, राहुल गांधी लेंगे बैठक
;