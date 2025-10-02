Advertisement
कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, 'बापू' की तस्वीर रख मौन धरना, प्रशासन पर लगाए ये आरोप

Rewa News-रीवा में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट में मौन धरने पर बैठ गए. कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उन्हें जानबूझकर बैठकों और योजनाओं से दूर कर रहा है. वहीं प्रशासन ने विधायक के सभी आरोपों को निराधार बताया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 02, 2025, 03:27 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. विधायक मिश्रा प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में मौन धरने पर बैठ गए हैं. उनका आरोप है कि प्रशासन उन्हें जानबूझकर बैठकों और योजनाओं से दूर कर रहा है, क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी से हैं. विधायक ने अपने क्षेत्र सेमरिया में हो रही समस्याओं को लेकर भी नाराजगी जाहिर की. विधायक का यह विरोध सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और छह घंटे तक चलेगा. 

बैठक में नहीं बुलाने का आरोप
यह पूरा मामला 25 सितंबर को हुए एक समीक्षा बैठक से जुड़ा है, जो ACS रश्मि अरुण शमी से नेतृत्व में आयोजित की गई थी. विधायक अभय मिश्रा का कहना है कि उन्हें इस बैठक की सूचना नहीं दी गई, न ही उन्हें पत्र भेजा गया और न ही फोन पर इसकी जानकारी दी गई. विधायक ने आरोप लगाया कि अन्य सभी विधायकों को जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया.

पहले भी किया गया नजरअंदाज
विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब उन्हें बैठकों से दूर रखा गया. इससे पहले 18 मई को रीवा के सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री की बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस विधायक को बुलाया नहीं गया. इसके विरोध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और नेताओं ने सड़क पर बैठकर विरोध जताया था. 

धरने को दौरान जमीन पर लेटे
धरने के दौरान विधायक अभय मिश्रा कलेक्ट्रेट परिसर मे शांतिपूर्वक बैठे रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद वे जमीन पर लेट गए. इस दृश्य को वहां मौजूद लोगों और मीडिया ने कैमरों में कैद कर लिया. इस पूरे मामले पर कलेक्टर प्रतिभा पाल का कहना है कि विधायक के सभी आरोप निराधार हैं. उन्होंने कहा कि विधायक के आरोप निराधार हैं. सभी जनप्रतिनिधियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है. किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया.

