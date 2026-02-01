MP भाजपा के 'चाणक्य' की संघ में वापसी, मिली बड़ी जिम्मेदारी, मध्यप्रदेश की राजनीति में मची हलचल

MP Political News: मध्यप्रदेश भाजपा में रणनीतिक की भूमिका निभाने वाले प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में वापसी से मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. लंबे समय चल रही चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंप दी है. संघ ने हितानंद शर्मा को मध्य क्षेत्र का सह बौद्धिक प्रमुख नियुक्त किया है.

प्रदेश संगठन महामंत्री के रूप में उनका कार्यकाल मध्यप्रदेश भाजपा के सबसे प्रभानी दौरों में गिना जाता है. इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश भाजपा तकनीकी और डिजिटल ढांचे के लिहाज से देश की सबसे सशक्त इकाइयों में शामिल हुई.



अशोकनगर के रहने वाले हितानंद शर्मा ने मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन महासचिव के तौर पर एक लंबा और ऐतिहासिक कार्यकाल पूरा किया. उनके RSS में वापसी को संगठनात्मक सिस्टम के तहत एक रूटीन बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. RSS की परंपरा के अनुसार संगठन में ताजगी और ऊर्जा बनाए रखने के लिए पदाधिकारियों को एक निश्चित समय के बाद नई भूमिकाएं दी जाती हैं.

हितानंद शर्मा के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां

हितानंद शर्मा के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियां 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत और 2024 के आम चुनावों में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर ऐतिहासिक क्लीन स्वीप थीं. उन्होंने 'बूथ जीतो, चुनाव जीतो' के नारे को सिर्फ एक नारा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जमीन पर लागू किया और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा. मुख्यमंत्री और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष के बीच तालमेल बिठाने और पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को रोकने में उनकी भूमिका बहुत अहम थी.

हितानंद शर्मा की ग्वालियर-चंबल इलाके में मजबूत पकड़

मध्य प्रदेश बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले, हितानंद शर्मा संगठन के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रह चुके थे. उन्हें 2020 में स्टेट जॉइंट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था. 2022 में उन्होंने सुहास भगत की जगह स्टेट जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला. RSS में उन्हें ग्वालियर-चंबल इलाके में मजबूत पकड़ वाला माना जाता है. संगठन में वह अपने अनुशासन और कैडर मैनेजमेंट स्किल्स के लिए जाने जाते हैं.

