समाजवादी पार्टी 'मिशन-MP' में जुटी, SP अध्यक्ष बोले-हमारा फोकस सरकार बनाना

Samajwadi Party Training Khajuraho: मध्य प्रदेश में भले ही अभी कोई चुनावी दौर नहीं है, लेकिन 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अभी से एक्टिव हो गए हैं. एमपी की राजनीति यूं तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहती है. लेकिन समाजवादी पार्टी (सपा) भी प्रदेश में लंबे समय से तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रही है. सपा भी अभी से मिशन-एमपी पर काम कर रही है. पार्टी ने 19 और 20 सितंबर को खजुराहो में 500 से अधिक चुनिंदा कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, इस कार्यक्रम के लिए यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चार सांसदों समेत कुल 10 सीनियर नेताओं को भेजने वाले हैं, जो कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति और संगठनात्मक कौशल में प्रशिक्षित करेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने भी बड़ा बयान दिया है.

खजुराहो में बन रहा सपा का ऑफिस

उत्तर प्रदेश से सटे बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में सपा का खासा प्रभाव रहा है, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सतना, भिंड, सीधी और बालाघाट जैसे जिलों में पार्टी की पैठ मजबूत हो रही है और इन जिलों में पार्टी को चुनावी सफलता भी मिलती रही है, यही वजह है कि सपा ने खजुराहो को इस प्रशिक्षण शिविर के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां एयरपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी है और यह यूपी-एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के नेताओं के लिए आने-जाने में सुविधाजनक स्थान है. जबकि सपा मध्य प्रदेश की ओर से खजुराहो में अपना प्रांतीय कार्यालय भी खोलने की तैयारी में है, पार्टी ने इसके लिए जमीन खरीदकर ऑफिस के निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है.

'हमारा फोकस सरकार बनाना'

एमपी में सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने बताया 'खजुराहो में दो दिन चल चलने वाले इस शिविर में 500 कार्यकर्ता शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी मध्य प्रदेश में तेजी से संगठन को मजबूत कर रही है और जनता के मुख्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है, खासकर किसानों, महिलाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ. सपा का यह भी दावा है कि वह 2028 में केवल तीसरा विकल्प बनने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य में सरकार बनाने की दिशा में पूरी तरह काम कर रही है, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के साथ-साथ सपा मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने को तैयार है. यह प्रशिक्षण शिविर केवल संगठनात्मक तैयारी नहीं, बल्कि पार्टी की नीतियों को आम जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा, उन्होंने कहा कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा.'

2003 में रहा था सबसे अच्छा प्रदर्शन

समाजवादी पार्टी लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव है, 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली थी. लेकिन समय-समय पर सपा सीटें जीतती रही है. 2003 में समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था. 2003 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 7 सीटें जीती थी. उस वक्त पार्टी को मैहर, छतरपुर, चंदला, सिंगरौली, पिपरिया, गोपदबनास, मुलताई सीटों पर जीत मिली थी. 2003 में सपा को पूरे प्रदेश में 5.26 फीसदी वोट मिले थे. लेकिन इस चुनाव के बाद से सपा का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा है. 2018 में भी पार्टी को छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट पर जीत मिली थी. जबकि 2023 में पार्टी का प्रदर्शन फीका रहा था. लेकिन अब फिर से सपा आने वाले चुनावों की तैयारियों में जुट गई है.

