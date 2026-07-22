'भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो...', BJP विधायक को HC से राहत, कड़ी चेतावनी के साथ बिना शर्त माफी स्वीकार, जानें पूरा मामला

क्या है पूरा मामला?

पूरा विवाद 2025 में दायर एक रिट याचिका से शुरू हुआ था. याचिका में संजय पाठक से जुड़ी तीन कंपनियों द्वारा अवैध खनन का आरोप लगाया गया था. इसमें दावा किया गया था कि इस गतिविधि से राज्य सरकार को लगभग 1,200 करोड़ का नुकसान हुआ. हालांकि संजय पाठक उस याचिका में पक्षकार नहीं थे. 1 सितंबर 2025 को हुई सुनवाई के दौरान, संबंधित जज ने आदेश में दर्ज किया कि संजय पाठक ने मामले पर चर्चा करने के लिए उन्हें कॉल करने की कोशिश की थी. इसके बाद जज ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने का फैसला किया. बाद में इस बात के आधार पर हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने स्वत संज्ञान लिया और आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की.