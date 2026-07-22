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'भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो...', BJP विधायक को HC से राहत, कड़ी चेतावनी के साथ बिना शर्त माफी स्वीकार, जानें पूरा मामला

Sanjay Pathak Contempt Case: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आपराधिक अवमानना मामले में भाजपा विधायक संजय पाठक की बिना शर्त माफी स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें भविष्य में किसी भी लंबित मामले में ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी है.

Written ByPooja
Published: Jul 22, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:47 PM IST
'भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो...', BJP विधायक को HC से राहत, कड़ी चेतावनी के साथ बिना शर्त माफी स्वीकार, जानें पूरा मामला

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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