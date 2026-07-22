'भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो...', BJP विधायक को HC से राहत, कड़ी चेतावनी के साथ बिना शर्त माफी स्वीकार, जानें पूरा मामला

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Sanjay Pathak Contempt Case: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक को आपराधिक अवमानना मामले में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली और उनके खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई खत्म कर दी. कोर्ट ने 9 पन्नों का फैसला सुनाते हुए कहा कि इस बार माफी स्वीकार की जा रही है, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए. अदालत ने उन्हें आगे से इस तरह का कोई भी काम नहीं करने की सख्त चेतावनी भी दी.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ ने विधायक संजय पाठक को बड़ी राहत दी है. एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने आपराधिक अवमानना के मामले में उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी लंबित मामले की सुनवाई कर रहे जज से संपर्क करना गलत है. हालांकि यह भी माना गया कि इस खास मामले में इस हरकत का न्यायिक प्रक्रिया पर कोई खास असर नहीं पड़ा.
क्या है पूरा मामला?
पूरा विवाद 2025 में दायर एक रिट याचिका से शुरू हुआ था. याचिका में संजय पाठक से जुड़ी तीन कंपनियों द्वारा अवैध खनन का आरोप लगाया गया था. इसमें दावा किया गया था कि इस गतिविधि से राज्य सरकार को लगभग 1,200 करोड़ का नुकसान हुआ. हालांकि संजय पाठक उस याचिका में पक्षकार नहीं थे. 1 सितंबर 2025 को हुई सुनवाई के दौरान, संबंधित जज ने आदेश में दर्ज किया कि संजय पाठक ने मामले पर चर्चा करने के लिए उन्हें कॉल करने की कोशिश की थी. इसके बाद जज ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने का फैसला किया. बाद में इस बात के आधार पर हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने स्वत संज्ञान लिया और आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की.
संजय पाठक ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया
कोर्ट में जमा किए गए हलफनामे में संजय पाठक ने कहा कि कॉल गलती से लग गया था. उन्होंने दावा किया कि जैसे ही उन्हें इसका एहसास हुआ उन्होंने तुरंत कॉल काट दी. इसके बाद उन्होंने सिर्फ अपना परिचय देने के लिए एक मैसेज भेजा. उन्होंने कहा कि जज के साथ कोई बातचीत नहीं हुई और न ही कोई प्रभाव डालने की कोशिश की गई. उन्होंने पूरे मामले को लेकर बिना शर्त माफी भी मांगी.
कोर्ट ने दी चेतावनी
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संजय पाठक एक जन-प्रतिनिधि हैं. ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति से ज्यादा जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है. इसलिए उन्हें भविष्य में किसी भी लंबित मामले में ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी गई है.
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