मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र पर बढ़ा विवाद, जांच समिति ने जारी किया नोटिस, गांव में बजाई गई 'डुगडुगी'

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Minister Pratima Bagri News-मध्यप्रदेश की नगरीय विकास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र विवाद अब अपने चरण पर पहुंच गया है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्यमंत्री को एक नया नोटिस जारी किया है. समिति ने उन्हें आगामी 6 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे भोपाल स्थित वल्लभ भवन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है, ताकि वे अपनी जाति से जुड़े दस्तावेजों पर अपना अंतिम पक्ष रख सकें.
गांव में चस्पा किए नोटिस
इस बार नोटिस तामील कराने के लिए समिति ने बेहद अनोखा और पारंपरिक तरीका अपनाया है. सतना कलेक्टर को विशेष निर्देश दिए गए थे कि वे राज्यमंत्री के पैृतक गांव हरदुआ मझोल में डोंडी और डुगडुगी पिटवाकर इस नोटिस की सूचना सार्वजनिक करें. प्रशासनिक निर्देशों का पालन करते हुए आज उनके गांव में बकायदा डुगडुगी बजाई गई और सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा किए गए. ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि गांव का कोई भी स्थानीय नागरिक यदि राज्यमंत्री की जाति को लेकर कोई साक्ष्य, दस्तावेज या जानकारी समिति के सामने रखना चाहता है, तो वह स्वेच्छा से आगे आ सके.
क्या है पूरा विवाद?
गौरतलब है कि प्रतिमा बागरी ने अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर ही सतना जिले की आरक्षित रेगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद उन्हें प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री का पद मिला. हालांकि, उनकी इस जीत को कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी.
जाति नहीं है आधिकारिक सूची में शामिल
याचिकाकर्ता का आरोप है कि बागरी जाति वास्तव में अनुसूचित जाति की आधिकारिक सूची में शामिल ही नहीं है और वे मूल रूप से राजपूत/ठाकुर समुदाय से ताल्लुक रखती हैं. हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य स्तरीय छानबीन समिति को 30 जून तक अपनी जांच पूरी करने के कड़े निर्देश दिए थे. अब आगामी 6 जुलाई को होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में मंत्री, शिकायतकर्ता और अन्य सभी पक्षकार अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद का अंतिम फैसला न केवल राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के राजनैतिक भविष्य को तय करेगा, बल्कि आरक्षण नीति की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी दूरगामी असर डालेगा.
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