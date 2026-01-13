Advertisement
दिग्विजय सिंह का बड़ा ऐलान, नहीं जाएंगे राज्यसभा सीट, कहा-मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं

MP Politics-कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाने का ऐलान कर दिया है. खुद दिग्विजय सिंह ने यह बात कही है कि वे तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं. कांग्रेस से अब राज्यसभा के लिए पांच वरिष्ठ नेता रेस में बताए जा रहे हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 13, 2026, 05:24 PM IST
Digvijay Singh to Quit Rajya Sabha-मध्यप्रदेश में सियासत की बयार एक बार फिर तेजी से बदल सकती है, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से एक्टिव हो सकते हैं. दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल तीन महीने के बाद 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है. वे दो बार से राज्यसभा सांसद है, लेकिन अब वे राज्यसभा नहीं जाएंगे. दिग्विजय सिंह प्रदेश स्तर की राजनीति में सक्रिय होकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे. राज्यसभा नहीं जाने पर उन्होंने खुद मुहर लगाई है. 

राज्यसभा नहीं जाएंगे दिग्विजय 
कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने दिग्विजय सिंह से पत्र लिखकर अनुसूचित वर्ग के नेता को राज्यसभा भेजने की मांग की थी. इसे लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई. मंगलवार को भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रदीप अहिरवार के पत्र को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, पार्टी निर्णय करती है. लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं. 

प्रदेश की राजनीति में कर सकते हैं वापसी
सूत्रों की मानें तो दिग्विजय सिंह पार्टी नेतृत्व को भी इस विषय से अवगत करा चुके हैं. मध्यप्रदेश में साल 2028 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह प्रदेश स्तर की राजनीति में फिर से सक्रिय हो सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, दिग्विजय सिंह ने पार्टी आलाकमान से कहा है कि वे मध्यप्रदेश में ही अपना पूरा समय देना चाहते हैं. अगले ढाई साल यानी विधानसभा चुनाव तक वे एमपी में अलग-अलग दौरे कर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे. 

दिग्विजय बना रहे अलग रणनीति
पिछले महीने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में दिग्विजय सिंह ने एक प्रजेंटेशन दिया था, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस को किस तरह से जमीन पर काम करना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बूथ, मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर पर मजबूत करना होगा. सूत्र बताते हैं कि दिग्विजय बड़ी सभाओं और भीड़ वाले कार्यक्रमों के बजाय छोटी बैठकें विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर करने का विचार कर रहे हैं. 

ये नेता हैं रेस में
दिग्विजय सिंह के राज्यसभा नहीं जाने के इनकार करने के बाद राज्यसभा की रेस में कई दिग्गज हैं. इस रेस में पूर्व सीएम कमलनाथ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व केंद्र मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन के नाम शामिल हैं.

