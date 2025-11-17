SIR से गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप... अब क्या है कांग्रेस का प्लान? MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कर दिया खुलासा

बिहार विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार के बाद विपक्षी दलों ने एक बार फिर एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है. इस बीच मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया चल रही है. इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि वर्तमान दौर की राजनीति में कांग्रेस को कहीं ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. इसलिए राज्य के तमाम बड़े नेताओं की ब्लॉक स्तर पर ड्यूटी लगाई गई है.

MP में SIR को लेकर कांग्रेस की रणनीति

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य में एसआईआर का काम चल रहा है, वही पार्टी ने छोटे से लेकर बड़े नेता तक की सक्रियता को लेकर रणनीति बनाई है, जिसके तहत विधानसभा प्रभारी बनाए हैं. राज्य में शत प्रतिशत बीएलए बनाए गए हैं, इसकी मॉनिटरिंग को लेकर जिला स्तर पर एक मेकैनिज्म बनाया गया है.

प्रशिक्षण केंद्र 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में बने हैं जहां बीएलए को प्रशिक्षण दे दिया है. आने वाले कुछ दिनों में शत प्रतिशत बीएलए को प्रशिक्षण दे दिया जाएगा. इसका मकसद आम मतदाता के वोट की रक्षा करना है. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की नीयत ठीक नहीं है वे हेराफेरी से सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस को कहीं ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. पार्टी ने राज्य को 1047 ब्लॉक में बांटा है और इन ब्लॉक की जिम्मेदारी राज्य के तमाम बड़े नेताओं को सौंपी गई है. इसी क्रम में मुझे भी एक ब्लॉक का प्रभारी बनाया गया है.

जीतू पटवारी ने कसा तंज

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा नेताओं के विवादित बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि वोट चोरी करके सत्ता का मद भाजपा के नेताओं के सिर पर चढ़ गया है. अभी राज्य के मंत्री इंदर सिंह परमार ने जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर टिप्पणी की, वह उनके संस्कार बताते हैं, वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर्मचारियों पर टिप्पणी की, यह इनके संस्कारों को बताता है. इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि इसे छोटी-छोटी घटनाएं बताया हैं यह भाजपा का चाल, चेहरा और चरित्र है.

जीतू पटवारी ने उठाया बिहार का मुद्दा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बिहार में जीत पर सवाल उठाते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि बिहार में स्ट्राइक रेट 90 प्रतिशत से ऊपर है, महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट 90 प्रतिशत से ऊपर है और अन्य राज्यों में स्ट्राइक रेट जीत का 90 प्रतिशत से ऊपर है. यह अपने आप में यह संदेश है कि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, चुनाव आयोग भाजपा का कार्यकर्ता है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)