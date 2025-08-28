सिंधिया के गढ़ में सियासी उठापटक, 18 पार्षदों ने एक साथ दिया इस्तीफा, मंदिर में खाई थी कसम
Shivpuri News-केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ में नगरपालिका अध्यक्ष के पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है. नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद गुरुवार को 18 पार्षदों ने सामूहिक रूप से अपने-अपने इस्तीफे कलेक्टर को सौंप दिए. जून में पार्षदों ने मंदिर में इस्तीफा देने की कसम खाई थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:00 PM IST
MP News-केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा और उनके विरोधी पार्षदों के बीच सियासी उठापटक पिछले 2 महीने से जारी है. अब यह लड़ाई नए मोड़ पर पहुंच गई है. गायत्री शर्मा के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन को कलेक्टर ने अमान्य कर दिया. इसके बाद 18 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा सौंपने से पहले सभी पार्षद हनुमान मंदिर पर जमा हुए और फिर डीज के साथ जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे. 

बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद
माधक चौक स्थित हनुमान मंदिर से सभी पार्षद जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे. रास्ते भर लोगों ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया. डीजे पर देशभक्ति के गीत बजते रहे. कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सभी पार्षदों ने सामूहिक रूप से अपना इस्तीफ एडीएम को सौंपा. इस्तीफा सौंपने वाले पार्षदों में 12 भाजपा, 2 निर्दलीय, 4 कांग्रेस के पार्षद हैं.

मंदिर में ली थी शपथ
दरअसल, 11 जून के 22 पार्षदों ने करैरा स्थित बगीचा सरकार मंदिर में नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को पद से हटाने की कसम ली थी. मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां जो कसम खाई जाती है, वो टूटती नहीं है. अगर कसम टूटी तो कोढ़ जैसी बीमारी होती है. पार्षदों ने इसी से बचने के लिए इस्तीफा दिया है.

कलेक्टर का किया इंतजार
जब पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे, तब कलेक्टर वहां मौजूद नहीं थे. पार्षदों ने उनका इंतजार किया. इस दौरान पार्षदों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया. ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से जब पार्षदों ने फोन पर चर्चा की तो उन्होंने जिले से बाहर होना बताया. इसके बाद पार्षदों ने एसडीम को इस्तीफा सौंपे. वहीं वार्ड नंबर 20 की महिलाएं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पार्षद विजय शर्मा को इस्तीफा देने से रोकने का प्रयास किया.

 

