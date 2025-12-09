MP में 17 दिसंबर को हो सकता है विधानसभा का विशेष सत्र, जानिए क्यों बुलाया जा रहा सेशन

MP Vidhansabha Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, यह सत्र 17 दिसंबर के दिन आयोजित हो सकता है, जिसमें मध्य प्रदेश के विकास रोड मैप पर चर्चा होगी. हालांकि बताया जा रहा है कि विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी. यह सत्र इस इसलिए भी आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि 17 दिसंबर 1956 में एमपी विधानसभा की पहली बैठक हुई थी. ऐसे में 17 दिसंबर को सत्र जारी किया जाएगा, जिसमें एमपी विधानसभा के इतिहास पर भी विशेष चर्चा की जा जाएगी.

17 दिसंबर को होगी चर्चा

बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर को होने वाले सत्र में राज्य की नीतिगत दिशा को एक बार फिर से परिभाषित करने का मौका जिसमें 'आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' का विजन पर चर्चा होगी, इसके अलावा विधायक-सरकार के बीच प्रत्यक्ष संवाद, जिसमें विकास, निवेश, रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर सार्थक बहस. ऐतिहासिक अवसर विधानसभा का गठन दिवस, 17 दिसंबर, के साथ जुड़ा यह सत्र प्रतीकात्मक भी होगा. इसलिए इस सत्र में इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी.

ऐतिहासिक विधानसभा

मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद अस्तित्व में आया था, इसके कुछ ही सप्ताह बाद, विधानसभा का पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को आयोजित किया गया. यही सत्र राज्य की एकीकृत विधान प्रक्रिया की शुरुआत का आधार बना और आगे की विधायी यात्रा का मार्ग तय किया था. पिछले साल 17 दिसंबर 2024 को विधानसभा ने अपनी 68वीं वर्षगांठ मनाई थी, जहां सदन में पहले सत्र की ऐतिहासिक यादें भी साझा की गई थीं. इस दिन का संवैधानिक और ऐतिहासिक महत्व ही इस साल प्रस्तावित विशेष सत्र को और अधिक विशेष बनाता है. ऐसे में इस बार भी विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विशेष चर्चा कराएंगे. सत्र में सभी सीनियर विधायक शामिल हो सकते हैं.

सत्र में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के क्या नए अवसर खोजे जा सकते हैं और किस तरह युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाएं पैदा की जाएं. कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, मानव संसाधन विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नई नीतिगत पहलों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. यह भी संकेत है कि इस विशेष सत्र के लिए अलग से अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि यह हाल ही में स्थगित हुए सत्र के विस्तार के रूप में ही बुलाया जा सकता है.

