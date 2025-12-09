Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3034867
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP में 17 दिसंबर को हो सकता है विधानसभा का विशेष सत्र, जानिए क्यों बुलाया जा रहा सेशन

MP Assembly Session: मध्य प्रदेश में 17 दिसंबर को विधानसभा का स्पेशल सत्र हो सकता है, हालांकि बताया जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में हो सकता विशेष सत्र
एमपी में हो सकता विशेष सत्र

MP Vidhansabha Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, यह सत्र 17 दिसंबर के दिन आयोजित हो सकता है, जिसमें मध्य प्रदेश के विकास रोड मैप पर चर्चा होगी. हालांकि बताया जा रहा है कि विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी. यह सत्र इस इसलिए भी आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि 17 दिसंबर 1956 में एमपी विधानसभा की पहली बैठक हुई थी. ऐसे में 17 दिसंबर को सत्र जारी किया जाएगा, जिसमें एमपी विधानसभा के इतिहास पर भी विशेष चर्चा की जा जाएगी. 

17 दिसंबर को होगी चर्चा 

बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर को होने वाले सत्र में राज्य की नीतिगत दिशा को एक बार फिर से परिभाषित करने का मौका जिसमें 'आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' का विजन पर चर्चा होगी, इसके अलावा विधायक-सरकार के बीच प्रत्यक्ष संवाद, जिसमें विकास, निवेश, रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर सार्थक बहस. ऐतिहासिक अवसर विधानसभा का गठन दिवस, 17 दिसंबर, के साथ जुड़ा यह सत्र प्रतीकात्मक भी होगा. इसलिए इस सत्र में इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी.  

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः 1867 में बना MP का यह रेलवे स्टेशन, बन रहा वर्ल्ड-क्लास, मिलती हैं 4 बड़ी रेल लाइन

ऐतिहासिक विधानसभा

मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद अस्तित्व में आया था, इसके कुछ ही सप्ताह बाद, विधानसभा का पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को आयोजित किया गया. यही सत्र राज्य की एकीकृत विधान प्रक्रिया की शुरुआत का आधार बना और आगे की विधायी यात्रा का मार्ग तय किया था. पिछले साल 17 दिसंबर 2024 को विधानसभा ने अपनी 68वीं वर्षगांठ मनाई थी, जहां सदन में पहले सत्र की ऐतिहासिक यादें भी साझा की गई थीं. इस दिन का संवैधानिक और ऐतिहासिक महत्व ही इस साल प्रस्तावित विशेष सत्र को और अधिक विशेष बनाता है. ऐसे में इस बार भी विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विशेष चर्चा कराएंगे. सत्र में सभी सीनियर विधायक शामिल हो सकते हैं.

सत्र में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के क्या नए अवसर खोजे जा सकते हैं और किस तरह युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाएं पैदा की जाएं. कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, मानव संसाधन विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नई नीतिगत पहलों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. यह भी संकेत है कि इस विशेष सत्र के लिए अलग से अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि यह हाल ही में स्थगित हुए सत्र के विस्तार के रूप में ही बुलाया जा सकता है. 

ये भी पढ़ेंः मोहन कैबिनेट ने बुंदेलखंड के लिए खोला सौगातों का पिटारा, 4 मेडिकल कॉलेज मिलेंगे 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp assembly sessionmp assembly special session

Trending news

mp news
ये हैं मध्य प्रदेश के 5 सबसे ठंडे ज़िले, जहां 5°C से नीचे लुढ़का पारा! ठिठुरन बढ़ी
sarvagya singh kushwaha
सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा: 3 की उम्र में हासिल की FIDE रेटिंग, बन गए इंटरनेशनल चेस प्लेयर
ujjain news
उज्जैन में गूंजेगी शिव की महिमा, इस दिन से शुरू होगा महाकाल महोत्सव, देशभर से...
durg news
इस शहर में पहली बार लगेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, 25 दिसंबर से होगी कथा
bhopal news
'नादान परिंदे' गाते वक्त स्टेज से गिरे मोहित चौहान, हक्के-बक्के रह गए फैंस, फिर...
balrampur news
4 बच्चों की मौत से बौखलाई महिला, टांगी से पड़ोसी को काट डाला, इस बात का था शक
Bilaspur News
रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज! 18 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगी..
ratlam news
डिग्री BEMS, इलाज एलोपैथी!रतलाम के अवैध क्लिनिक पर छापा;उज्जैन टीम की जांच से खुलासा
cg government transfers
छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 38 अधिकारियों के तबादले से कई विभागों में बदलाव
mp plane crash 2025
एमपी में ट्रेनी विमान क्रैश, पायलट समेत दो लोग गंभीर घायल