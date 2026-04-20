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महिला आरक्षण बिल की लड़ाई दिल्ली से पहुंची भोपाल, MP विधानसभा में होगा विशेष सत्र

MP Vidhansabha Session: महिला आरक्षण की लड़ाई दिल्ली से अब भोपाल पहुंच गई है. क्योंकि अब मध्य प्रदेश विधानसभा का भी विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. जिसमें महिला आरक्षण के समर्थन में संकल्प पारित होगा. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:38 AM IST
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एमपी विधानसभा में होगा विशेष सत्र
एमपी विधानसभा में होगा विशेष सत्र

Mahila Aarakshan Bill: लोकसभा में 'नारी शक्ति अधिनियम' पर सहमति बनने के बाद अब यह मुद्दा देशभर में चर्चा में बना हुआ है. दिल्ली की यह लड़ाई अब भोपाल तक आ गई है. क्योंकि एमपी रकार इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है. जिसमें महिला आरक्षण के समर्थन में संकल्प पारित होगा. सीएम मोहन यादव ने रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. जिसमें उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा कि विधानसभा के माध्यम से यह बताया जाएगा कि महिलाओं के हक को किसने रोका है. 

एमपी विधानसभा में होगी चर्चा

ऐसा पहली बार होगा जब संसद में गिरे किसी बिल के लिए एमपी विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इस पर राजनीतिक और विधायी प्रतिक्रिया होगी. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि विपक्ष की महिला विरोधी मानसिकता उजागर हो चुकी है. इसलिए महिला आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव न केवल विधानसभा में बल्कि प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में भी महिला आरक्षण के समर्थन में संकल्प पारित करवाया जाएगा. सरकार इस मुद्दे को व्यापक तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी में है. जिसके लिए यह तैयारी हो रही है. 

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सीएम मोहन ने कांग्रेस पर साधा निशाना 

सीएम मोहन यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करना महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ जाना है. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने यह काम किया है. उनकी वजह से ही संसद में यह विधेयक आगे नहीं बढ़ पाया है. महिलाओं को लेकर मध्य प्रदेश ने हमेशा सर्तकता बरती है. प्रदेश में 17 जिलों में महिला कलेक्टर हैं, जबकि 10 जिलों में महिला एसपी कमान संभाल रही हैं. 

बीजेपी महिला आरक्षण बिल को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं. पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है. भाजपा भोपाल से विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है. भोपाल में आक्रोश सभा का आयोजन होना है. जिसमें एमपी सरकार की सभी महिला मंत्री के साथ-साथ सांसद और विधायक शामिल होगी. इसके अलावा बीजेपी अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन की तैयारी कर रही है.

ये भी पढ़ेंः उज्जैन को मिली सबसे सुंदर रोड! CM मोहन ने किया 18 करोड़ की सड़क परियोजना का लोकार्पण

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