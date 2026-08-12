/MP कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी, जल्द बदल सकती है प्रदेश कार्यकारिणी, 200 नए पदाधिकारी होंगे नियुक्त

हरीश चौधरी ने बैठक में मांगे नाम

पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी (PAC) की बैठक में संगठन के भीतर नियुक्तियों पर विस्तार से चर्चा हुई और इस मामले पर फैसला लिया गया. बैठक के दौरान हरीश चौधरी ने नई टीम के लिए नाम भी मांगे. इस दौरान राज्य और जिला स्तर पर नियुक्तियों का मुद्दा भी उठाया गया. नेताओं ने कहा कि जिन लोगों के नाम मांगे जा रहे हैं, उन्हें वास्तव में कार्यकारी समिति में शामिल किया जाना चाहिए. अगर नामों को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया जाना है, तो उन्हें शुरू में मांगा ही नहीं जाना चाहिए.

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उज्जैन में संगठन सम्मेलन

संगठनात्मक बदलावों के साथ-साथ पार्टी ने आने वाली राजनीतिक गतिविधियों की तैयारी भी शुरू कर दी है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सितंबर में मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है. वे उज्जैन में एक बड़ी संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे. उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से राज्य भर के पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी और उन्हें दिशा मिलेगी.