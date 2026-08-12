/MP कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी, जल्द बदल सकती है प्रदेश कार्यकारिणी, 200 नए पदाधिकारी होंगे नियुक्त

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जल्द ही मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करके नई समिति बनाने की तैयारी चल रही है. नई टीम में उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव के पदों पर नई नियुक्तियों को लेकर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि नई राज्य कार्यकारिणी समिति में लगभग 200 नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में करीब 328 पदाधिकारी हैं. इसलिए नई कार्यकारिणी समिति को मौजूदा टीम से छोटा रखने की योजना है.
हरीश चौधरी ने बैठक में मांगे नाम
पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी (PAC) की बैठक में संगठन के भीतर नियुक्तियों पर विस्तार से चर्चा हुई और इस मामले पर फैसला लिया गया. बैठक के दौरान हरीश चौधरी ने नई टीम के लिए नाम भी मांगे. इस दौरान राज्य और जिला स्तर पर नियुक्तियों का मुद्दा भी उठाया गया. नेताओं ने कहा कि जिन लोगों के नाम मांगे जा रहे हैं, उन्हें वास्तव में कार्यकारी समिति में शामिल किया जाना चाहिए. अगर नामों को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया जाना है, तो उन्हें शुरू में मांगा ही नहीं जाना चाहिए.
उज्जैन में संगठन सम्मेलन
संगठनात्मक बदलावों के साथ-साथ पार्टी ने आने वाली राजनीतिक गतिविधियों की तैयारी भी शुरू कर दी है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सितंबर में मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है. वे उज्जैन में एक बड़ी संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे. उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से राज्य भर के पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी और उन्हें दिशा मिलेगी.
PAC की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा
बता दें कि मंगलवार को हुई PAC की बैठक में अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई. यह तय किया गया कि सभी जिला अध्यक्ष SC, ST, OBC और अनारक्षित श्रेणियों के लिए तीन-तीन संभावित उम्मीदवारों की पहचान तुरंत कर लें, ताकि आरक्षण की स्थिति तय होने के बाद चयन प्रक्रिया में जल्दबाजी न करनी पड़े. नगरीय निकाय चुनावों के लिए क्लस्टर और बूथ प्रबंधन मॉडल अपनाने का फैसला किया गया, ठीक वैसे ही जैसे दतिया उपचुनाव में किया गया था. इसके अलावा पार्टी ने आने वाले जन-आंदोलनों के लिए मुद्दों की पहचान की. संगठन में अनुशासन बनाए रखने पर भी जोर दिया गया और यह तय किया गया कि अनुशासन के नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी पार्टी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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