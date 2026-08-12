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MP कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी, जल्द बदल सकती है प्रदेश कार्यकारिणी, 200 नए पदाधिकारी होंगे नियुक्त

मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में जल्द ही बड़े बदलाव होने वाले हैं. पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की बैठक में फैसला लिया गया कि 328 सदस्यों वाली मौजूदा प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर करीब 200 पदाधिकारियों की नई और छोटी टीम बनाई जाएगी.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 12, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:14 AM IST
MP कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी, जल्द बदल सकती है प्रदेश कार्यकारिणी, 200 नए पदाधिकारी होंगे नियुक्त

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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