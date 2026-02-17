MP बजट सत्र का दूसरा दिन: आज पेश होगा अनुपूरक बजट, इंदौर-छिंदवाड़ा पर होगा हंगामा

MP Supplementary Budget: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है. जहां सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल का तीसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी, जो करीब 20 हजार करोड़ के आसपास होने की संभावना है. वहीं मुख्य बजट का आर्थिक सर्वेक्षण भी आज सदन में रखा जाएगा. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 18 फरवरी यानि कल मध्य प्रदेश का बजट पेश करने वाले हैं. वहीं बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा होगी, जिसमें इंदौर में दूषित पानी का मुद्दा और छिंदवाड़ा में कफ सिरफ मुद्दे पर हंगामें के आसार नजर आते हैं.

बजट सत्र में हंगामें के आसार

बजट सत्र में इस बार हंगामें के पूरे आसार नजर आ रहे हैं. राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही विपक्ष ने कल के दिन इंदौर में दूषित पानी और छिंदवाड़ा में कफ सिरफ का मुद्दा उठाया था, ऐसे में हंगामा होने के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल पूरा भाषण पढ़े बिना ही सदन से चले गए थे, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि राज्यपाल महोदय का भाषण पढ़ा हुआ माना जाएगा, ऐसे में आज के दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी. जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी. भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स पर कांग्रेस विधायक आतिफ अकील और राजन मंडलोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः रजिस्ट्री दफ्तर जाने की झंझट खत्म! अब घर बैठे करवा सकेंगे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री...

तीसरा अनुपूरक बजट

मध्य प्रदेश सरकार का आज तीसरा अनुपूरक बजट आएगा, इससे पहले वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा दो अनुपूरक बजट पेश कर चुके हैं, ऐसे में यह बजट 20 हजार करोड़ के आसपास होने की संभावना है, मौजूदा वित्तीय वर्ष की कमियों को दूर करने के लिए यह बजट आ रहा है, इसके अलावा विभिन्न विभागीय समितियों के लेखा जोखा और सरकारी कार्यों की जानकारी भी जुटाई जाएगी.

18 फरवरी को आएगा बजट

वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का 2026-27 का बजट 18 फरवरी को कल पेश किया जाएगा, जहां वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा कल बजट पेश करेंगे. बजट सत्र इस बार हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं. सोमवार के दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास पर कांग्रेस विधायकों ने बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई थी, जबकि आज मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें बीजेपी भी सत्र के दौरान विपक्ष के मुद्दों पर काउंटर करने की योजना बनाएगी. क्योंकि पिछले सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जमकर बहस देखने को मिली थी, ऐसे में इस बार भी विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने की पूरी संभावना नजर आती है.

ये भी पढ़ेंः मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है नर्मदा नदी, कहां पड़ता है सतधारा घाट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!