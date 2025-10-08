सुप्रीम कोर्ट से MP के कांग्रेस विधायक को मिली बड़ी राहत, ग्वालियर का केस दिल्ली ट्रांसफर

Congress MLA Rajendra Bharti: दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, बताया जा रहा है कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट से दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. उन्होंने केस को ट्रांसफर करने की याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली अदालत में भी होगी और यही से फैसला दिया जाएगा. जिससे राजेंद्र भारती के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है.

राजेंद्र भारती-नरोत्तम मिश्रा से जुड़ा है मामला

दरअसल, दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एमपी बीजेपी के नेता और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार के लोगों के पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें राजेंद्र भारती का कहना था कि उनका केस राजनीतिक दवाब के चलते प्रभावित करने की कोशिश हो रही है. कांग्रेस विधायक का आरोप था कि अभियोजन अधिकारी भी पूर्व मंत्री के दवाब में काम कर रहे हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई ग्वालियर की जगह किसी और जगह से की जानी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः बच्चों की मौत के बाद भी खिलवाड़, MP स्वास्थ्य विभाग ने की ऐसी लापरवाही; जिसकी किसी..

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़ा था मामला

यह मामला जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़ा बताया जा रहा है. जहां राजेंद्र भारती की मां के नाम से बैंक में 10.50 लाख की एफडी थी, जिसकी सीमा तीन साल के लिए जमा हुई थी, इस पर 13.50 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा था, लेकिन आरोप लगाया गया था कि समय सीमा में काट-छांट करके उसे 15 साल कर दिया और फायदा उठाया. इसी को लेकर बैंक के एक कर्मचारी ने कोर्ट में परिवारवाद दायर किया था, जिसके बाद मामला धोखाधड़ी का बना था, जिसकी सुनवाई ग्वालियर के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी.

राजेंद्र भारती ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र का मामला बताया था, उन्होंने कहा कि जो परिवारवाद दायर किया गया है, उसमें कई साक्ष्यों को छुपाया गया है. क्योंकि उनके मुताबिक एफडी की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता था है, जिसका जिक्र एफडी में किया गया था. वहीं विधायक के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मामले को दिल्ली शिफ्ट कर दिया है.

ये भी पढ़ेंः MP कफ सिरप कांड: नागपुर पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, 4 बच्चों की हालत गंभीर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!