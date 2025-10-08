Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2953019
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

सुप्रीम कोर्ट से MP के कांग्रेस विधायक को मिली बड़ी राहत, ग्वालियर का केस दिल्ली ट्रांसफर

MP News: एमपी के कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उनका केस ग्वालियर एमपी-एमएलए कोर्ट से दिल्ली अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है, यह मामला धोखाधड़ी से जुड़ा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

Congress MLA Rajendra Bharti: दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, बताया जा रहा है कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट से दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. उन्होंने केस को ट्रांसफर करने की याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली अदालत में भी होगी और यही से फैसला दिया जाएगा. जिससे राजेंद्र भारती के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है. 

राजेंद्र भारती-नरोत्तम मिश्रा से जुड़ा है मामला 

दरअसल, दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एमपी बीजेपी के नेता और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार के लोगों के पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें राजेंद्र भारती का कहना था कि उनका केस राजनीतिक दवाब के चलते प्रभावित करने की कोशिश हो रही है. कांग्रेस विधायक का आरोप था कि अभियोजन अधिकारी भी पूर्व मंत्री के दवाब में काम कर रहे हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई ग्वालियर की जगह किसी और जगह से की जानी चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः बच्चों की मौत के बाद भी खिलवाड़, MP स्वास्थ्य विभाग ने की ऐसी लापरवाही; जिसकी किसी..

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़ा था मामला 

यह मामला जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़ा बताया जा रहा है. जहां राजेंद्र भारती की मां के नाम से बैंक में 10.50 लाख की एफडी थी, जिसकी सीमा तीन साल के लिए जमा हुई थी, इस पर 13.50 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा था, लेकिन आरोप लगाया गया था कि समय सीमा में काट-छांट करके उसे 15 साल कर दिया और फायदा उठाया. इसी को लेकर बैंक के एक कर्मचारी ने कोर्ट में परिवारवाद दायर किया था, जिसके बाद मामला धोखाधड़ी का बना था, जिसकी सुनवाई ग्वालियर के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी. 

राजेंद्र भारती ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र का मामला बताया था, उन्होंने कहा कि जो परिवारवाद दायर किया गया है, उसमें कई साक्ष्यों को छुपाया गया है. क्योंकि उनके मुताबिक एफडी की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता था है, जिसका जिक्र एफडी में किया गया था. वहीं विधायक के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मामले को दिल्ली शिफ्ट कर दिया है. 

ये भी पढ़ेंः MP कफ सिरप कांड: नागपुर पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, 4 बच्चों की हालत गंभीर 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

mp newscongress mla rajendra bhartigwalior mp mla court

Trending news

Latest Ujjain News
उज्जैन थाने में घंटों बैठी रहीं EX SDM की पत्नी, अब CM योगी से लगाई न्याय की गुहार
IIIT Raipur
AI से गंदी करतूत! IIIT के छात्र ने बनाई 36 लड़कियों की अश्लील फोटो; कॉलेज पर ये आरोप
bhopal news
MP में 'बीफ' तस्करों का भंडाफोड़! सीहोर और भोपाल से पकड़े गए 6 आरोपी
Rahul Gandhi
कफ सिरप से मौत: राहुल गांधी आएंगे छिंदवाड़ा, पीड़ित परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात
mp news
बच्चों की मौत के बाद भी खिलवाड़, MP स्वास्थ्य विभाग ने की ऐसी लापरवाही; जिसकी किसी..
MP Today Live
MP Today Live: CM मोहन यादव अमित शाह से करेंगे मुलाकात,पढ़ें 8 अक्टूबर की बड़ी खबरें
mp news
कहां गया 100KG जहरीला केमिकल, जिसे तमिलनाडु की कंपनी ने खरीदा था; बड़ा खुलासा
mp news
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, 7 के रूट बदले
mp news
फटाफट निपटा लें अपने काम, भोपाल के 60 से ज्यादा इलाकों में आज गुल रहेगी बिजली
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका, इस विभाग में निकली है बंपर भर्ती, जल्द करें...