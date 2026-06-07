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MP में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर घमासान, BJP ने विधायकों को भोपाल में रोका, CM के बयान से मची खलबली

Mp rajya sabha election 2026: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने साफ किया कि पार्टी की तीसरी सीट के लिए उम्मीदवार उतारने की कोई योजना नहीं है. इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है.

Written ByPooja
Published: Jun 07, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:58 AM IST
MP में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर घमासान, BJP ने विधायकों को भोपाल में रोका, CM के बयान से मची खलबली
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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