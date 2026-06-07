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Mp rajya sabha election 2026: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. एक ओर भाजपा के तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने और कांग्रेस से संभावित क्रॉस वोटिंग की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को सोमवार तक भोपाल में रुकने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायकों को फिलहाल राजधानी में ही रहने को कहा है. वहीं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी विधायकों को तैयार रहने का संदेश दिया है. बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है. हालांकि चार नॉमिनेशन फॉर्म लिए जाने और बीजेपी विधायकों को सोमवार तक भोपाल में ही रहने के निर्देश मिलने के बाद तीसरे उम्मीदवार को लेकर अटकलें शुरू हो गईं.
हेमंत खंडेलवाल का बयान
बता दें कि, नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है. वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने साफ किया कि पार्टी की तीसरी सीट के लिए उम्मीदवार उतारने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास दो सीटों के लिए पर्याप्त विधायक हैं और कांग्रेस के पास भी अपने उम्मीदवार की जीत पक्की करने के लिए जरूरी संख्या है. इसलिए कांग्रेस को कोई चिंता या आशंका करने की जरूरत नहीं है. खंडेलवाल ने आगे कहा कि तीसरी सीट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, न ही इस मामले पर कोई विचार किया गया है और न ही पार्टी से ऐसा कोई निर्देश मिला है.
सीएम का बयान
इसी बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के एक बयान ने एक बार फिर राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है. शनिवार को इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से राज्यसभा की तीसरी सीट के बारे में पूछा. इस पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, 'अगर तीसरी सीट यहां नहीं आएगी, तो और कहां जाएगी?' उनके इस जवाब से राजनीतिक हलकों में नई अटकलें शुरू हो गई हैं. हालांकि, बीजेपी संगठन ने अभी तक तीसरे उम्मीदवार को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.
क्रॉस-वोटिंग की संभावना
अभी, विधानसभा के 228 सदस्य वोट देने के लिए योग्य हैं. राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत होती है. बीजेपी के पास 164 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 63 हैं. अपने उम्मीदवारों को दो सीटों पर जिताने के बाद बीजेपी के पास लगभग 48 वोट बचेंगे. इसलिए तीसरी सीट पक्की करने के लिए बीजेपी को 10 और वोटों की जरूरत होगी. यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर क्रॉस-वोटिंग की संभावना और बीजेपी की संभावित रणनीति को लेकर जोरदार अटकलें लगाई जा रही हैं.
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