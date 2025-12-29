2026 में MP के इन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल होगा खत्म, क्या बदलेगी राज्य की सियासत?

Digvijay Singh Rajya Sabha Term: साल 2026 मध्य प्रदेश में राजनीतिक लिहाज से भी अहम रहेगा, क्योंकि इस साल सियासी हलचल देखने को मिल सकती है. जिसकी शुरुआत राज्यसभा चुनाव से होगी. अप्रैल-मई के बीच में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं, यानि तीन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म होगा, जिनमें दो काफी सीनियर नेता हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों के संख्याबल के हिसाब से तीन में से 2 सीटें बीजेपी के खातें में वापस जाएंगी, जबकि एक सीट पर कांग्रेस को मौका मिलेगा. ऐसे में सवाल यह है कि इस बार मध्य प्रदेश से उच्च सदन में कौन जाएगा.

इन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल होगा खत्म

जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म होना हैं उनमें एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह है, जबकि दूसरे बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी हैं और तीसरे नेता जार्च कुरियन हैं, जो फिलहाल मोदी सरकार में राज्यमंत्री भी हैं. ऐसे में यह सियासी मामला फिलहाल दिलचस्प दिखना शुरू हो गया है. क्योंकि भले ही अभी चुनावी प्रक्रिया में तीन से चार महीने हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सियासी गुणा-भाग लगाया जाना शुरू हो गया है.

क्या दिग्विजय सिंह फिर होंगे रिपीट ?

कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का दूसरा कार्यकाल 9 अप्रैल, 2026 तक खत्म हो रहा है. विधायकों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस केवल एक ही नेता को राज्यसभा भेज सकती है. ऐसे में मध्य प्रदेश से लेकर देश के सियासी गलियारों में यह चर्चा शुरूहो गई है कि क्या कांग्रेस पार्टी फिर से दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजेगी या नहीं. हालांकि हर बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश से कई नेताओं के नाम राज्यसभा की रेस में सामने आ सकते हैं.

बीजेपी पर भी होगी सबकी नजरें

वहीं बात बीजेपी की जाए तो सुमेर सिंह सोलंकी का राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म हो रहा है. बड़वानी जिले से आने वाले सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी के युवा चेहरे माने जाते हैं. 2020 में वह सांसद बने थे. ऐसे में पार्टी उन्हें फिर से रिपीट करती हैं या उनकी जगह किसी और को मौका देती है, यह देखना दिलचस्प होगा. वहीं तीसरी सीट से के जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, कुरियन 2024 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह राज्यसभा सांसद बने थे. सिंधिया गुना लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था. जॉर्ज कुरियन फिलहाल मोदी सरकार में राज्यमंत्री हैं, जबकि वह केरल राज्य से आते हैं, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में उन पर भी सबकी नजरें रहेगी.

क्या हैं मध्य प्रदेश विधानसभा का गणित

वहीं बात अगर मध्य प्रदेश विधानसभा के गणित की जाए तो 230 सदस्यों की मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 वोट की जरुरत होगी, बीजेपी के पास फिलहाल 165 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं, 1 विधायक बाप पार्टी से हैं. इस लिहाज से बीजेपी को 2 सीटें आसानी से मिल जाएगी, जबकि एक सीट कांग्रेस को मिलती दिख रही है.

