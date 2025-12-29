Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3057312
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

2026 में MP के इन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल होगा खत्म, क्या बदलेगी राज्य की सियासत?

Rajya Sabha Seats Vacant: मध्य प्रदेश से 2026 में राज्यसभा की तीन सीटें खाली होने वाली हैं, जिनमें एक सीट से केंद्रीय मंत्री सांसद हैं, जबकि एक सीट पर कांग्रेस के सीनियर नेता सांसद है, जिससे सवाल यही उठ रहा है कि एमपी से राज्यसभा कौन जाएगा ?.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2026 में मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटें होगी खाली
2026 में मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटें होगी खाली

Digvijay Singh Rajya Sabha Term: साल 2026 मध्य प्रदेश में राजनीतिक लिहाज से भी अहम रहेगा, क्योंकि इस साल सियासी हलचल देखने को मिल सकती है. जिसकी शुरुआत राज्यसभा चुनाव से होगी. अप्रैल-मई के बीच में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं, यानि तीन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म होगा, जिनमें दो काफी सीनियर नेता हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों के संख्याबल के हिसाब से तीन में से 2 सीटें बीजेपी के खातें में वापस जाएंगी, जबकि एक सीट पर कांग्रेस को मौका मिलेगा. ऐसे में सवाल यह है कि इस बार मध्य प्रदेश से उच्च सदन में कौन जाएगा. 

इन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल होगा खत्म 

जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म होना हैं उनमें एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह है, जबकि दूसरे बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी हैं और तीसरे नेता जार्च कुरियन हैं, जो फिलहाल मोदी सरकार में राज्यमंत्री भी हैं. ऐसे में यह सियासी मामला फिलहाल दिलचस्प दिखना शुरू हो गया है. क्योंकि भले ही अभी चुनावी प्रक्रिया में तीन से चार महीने हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सियासी गुणा-भाग लगाया जाना शुरू हो गया है.  

Add Zee News as a Preferred Source

क्या दिग्विजय सिंह फिर होंगे रिपीट ? 

कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का दूसरा कार्यकाल 9 अप्रैल, 2026 तक खत्म हो रहा है. विधायकों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस केवल एक ही नेता को राज्यसभा भेज सकती है. ऐसे में मध्य प्रदेश से लेकर देश के सियासी गलियारों में यह चर्चा शुरूहो गई है कि क्या कांग्रेस पार्टी फिर से दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजेगी या नहीं. हालांकि हर बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश से कई नेताओं के नाम राज्यसभा की रेस में सामने आ सकते हैं. 

बीजेपी पर भी होगी सबकी नजरें 

वहीं बात बीजेपी की जाए तो सुमेर सिंह सोलंकी का राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म हो रहा है. बड़वानी जिले से आने वाले सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी के युवा चेहरे माने जाते हैं. 2020 में वह सांसद बने थे. ऐसे में पार्टी उन्हें फिर से रिपीट करती हैं या उनकी जगह किसी और को मौका देती है, यह देखना दिलचस्प होगा. वहीं तीसरी सीट से के जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, कुरियन 2024 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह राज्यसभा सांसद बने थे. सिंधिया गुना लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था. जॉर्ज कुरियन फिलहाल मोदी सरकार में राज्यमंत्री हैं, जबकि वह केरल राज्य से आते हैं, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में उन पर भी सबकी नजरें रहेगी. 

क्या हैं मध्य प्रदेश विधानसभा का गणित 

वहीं बात अगर मध्य प्रदेश विधानसभा के गणित की जाए तो 230 सदस्यों की मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 वोट की जरुरत होगी, बीजेपी के पास फिलहाल 165 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं, 1 विधायक बाप पार्टी से हैं. इस लिहाज से बीजेपी को 2 सीटें आसानी से मिल जाएगी, जबकि एक सीट कांग्रेस को मिलती दिख रही है. 

ये भी पढ़ेंः 2,96,08,31,000 रुपये संपत्ति, एक भी क्रिमिनल केस नहीं... ऐसा है BJP विधायक का रुतबा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

digvijay singh rajya sabha termRajya Sabha seats vacantRajya Sabha Election 2026

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़-यूपी बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ का गांजा जब्त, 3 गिरफ्तार
gwalior news
मुर्गा नहीं मिला तो जानवरों की तरह भिड़े ग्राहक और दुकानदार, थाने में भी चला तांडव
bhopal news
भोपाल में फिल्मी डकैती, कुत्तों को हड्डी डालकर उलझाया,फिर वकील के घर से उड़ाए 18 लाख
narayanpur news
लाल आतंक के गढ़ में शांति, जहां कभी चलते थे नक्सली ट्रेनिंग सेंटर; अब विकास की राह
massive fire broke out
कोरबा के एसएस प्लाजा में आग ने मचाया कोहराम, धुएं के घने गुबार से ढका इलाका...
Kanker News
कांकेर में फिर भड़का धर्मांतरण विवाद, उग्र भीड़ ने 10 घरों पर किया हमला...
raipur news
छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी छापेमारी,रायपुर-महासमुंद में 9 ठिकानों पर एक साथ मारी रेड
raipur news
बड़ा हादसा टला: केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की कार से टकराया लोहे का रॉड...
bhopal news
नए साल से पहले हाई अलर्ट पर MP पुलिस! होटल और पिकनिक स्पॉट पर पैनी नजर
mp news
MP में स्मार्ट होगा वित्त विभाग: AI तकनीक से लैस होगी वेबसाइट, चैट-बॉट देगा हर जवाब