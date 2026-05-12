मोहन कैबिनेट की अगली बैठक में आएगी ट्रांसफर नीति, प्रभारी मंत्रियों को मिलेगी तबादले की पॉवर

Mohan Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में नई ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार खत्म होने वाला है. मोहन कैबिनेट की अगली बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा. जिसके बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तबादलों पर से बैन हटाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद माना जा रहा है कि अगली बैठक में एमपी ट्रांसफर पॉलिसी आ जाएगी.

मोहन कैबिनेट में हुई चर्चा

सोमवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति को लेकर चर्चा हो चुकी है. जिसमें कहा गया कि स्वैच्छिक आधार पर किए जाने वाले तबादलों की लिमिट नहीं रखी जानी चाहिए. इसके पीछे तर्क दिया गया था कि इससे कर्मचारियों को अपना मनपसंद ट्रांसफर लेने में दिक्कत नहीं होगी. हालांकि इस मामले पर विचार करने के लिए कहा गया है. वहीं मंत्री चैतन्य कश्यप ने इस बात की जानकारी दी है कि जल्द ही ट्रांसफर पॉलिसी आ जाएगी. क्योंकि इससे पहले हुई कैबिनेट की बैठक में अनौपचारिक चर्चा हुई थी. तब भी मंत्रियों ने यह सलाह दी थी कि स्वैच्छिक आधार पर तबादलों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए. क्योंकि इससे ट्रांसफर का कोटा फिक्स हो जाता है और फिर मंत्रियों को विधायकों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है.

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1 महीने तक हट सकती है रोक

माना जा रहा है कि मोहन सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी में सरकार 1 महीने के लिए ट्रांसफर पर रोक हटा सकती है. जिसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है. इस बार भी प्रभारी मंत्रियों के हाथ में ही ट्रांसफर की पकड़ होगी. हालांकि सरकार लिमिट तय कर सकती है. जिसके बाद जिले में उसी हिसाब से ट्रांसफर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है. जबकि नई ट्रांसफर पॉलिसी में स्कूल शिक्षा विभाग को अलग रखा जाएगा. स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अलग से पॉलिसी जारी की जाएगी. यानि इस विभाग में ट्रांसफर की प्रक्रिया अलग होगी.

माना जा रहा है कि 15 मई के बाद कभी भी ट्रांसफर पॉलिसी जारी हो सकती है. उसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. जिसमें आने वाले 1 महीने तक के लिए ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी.

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