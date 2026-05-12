Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3213923
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

मोहन कैबिनेट की अगली बैठक में आएगी ट्रांसफर नीति, प्रभारी मंत्रियों को मिलेगी तबादले की पॉवर

MP Govt Transfer Policy: मोहन कैबिनेट की अगली बैठक में मध्य प्रदेश की नई ट्रांसफर पॉलिसी आ जाएगी. जिसके बाद कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर शुरू हो सकेंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 12, 2026, 11:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में जल्द आएगी ट्रांसफर पॉलिसी
एमपी में जल्द आएगी ट्रांसफर पॉलिसी

Mohan Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में नई ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार खत्म होने वाला है. मोहन कैबिनेट की अगली बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा. जिसके बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तबादलों पर से बैन हटाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद माना जा रहा है कि अगली बैठक में एमपी ट्रांसफर पॉलिसी आ जाएगी. 

मोहन कैबिनेट में हुई चर्चा 

सोमवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति को लेकर चर्चा हो चुकी है. जिसमें कहा गया कि स्वैच्छिक आधार पर किए जाने वाले तबादलों की लिमिट नहीं रखी जानी चाहिए. इसके पीछे तर्क दिया गया था कि इससे कर्मचारियों को अपना मनपसंद ट्रांसफर लेने में दिक्कत नहीं होगी. हालांकि इस मामले पर विचार करने के लिए कहा गया है. वहीं मंत्री चैतन्य कश्यप ने इस बात की जानकारी दी है कि जल्द ही ट्रांसफर पॉलिसी आ जाएगी. क्योंकि इससे पहले हुई कैबिनेट की बैठक में अनौपचारिक चर्चा हुई थी. तब भी मंत्रियों ने यह सलाह दी थी कि स्वैच्छिक आधार पर तबादलों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए. क्योंकि इससे ट्रांसफर का कोटा फिक्स हो जाता है और फिर मंत्रियों को विधायकों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

1 महीने तक हट सकती है रोक 

माना जा रहा है कि मोहन सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी में सरकार 1 महीने के लिए ट्रांसफर पर रोक हटा सकती है. जिसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है. इस बार भी प्रभारी मंत्रियों के हाथ में ही ट्रांसफर की पकड़ होगी. हालांकि सरकार लिमिट तय कर सकती है. जिसके बाद जिले में उसी हिसाब से ट्रांसफर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है. जबकि नई ट्रांसफर पॉलिसी में स्कूल शिक्षा विभाग को अलग रखा जाएगा. स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अलग से पॉलिसी जारी की जाएगी. यानि इस विभाग में ट्रांसफर की प्रक्रिया अलग होगी. 

माना जा रहा है कि 15 मई के बाद कभी भी ट्रांसफर पॉलिसी जारी हो सकती है. उसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. जिसमें आने वाले 1 महीने तक के लिए ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी. 

ये भी पढ़ेंः तत्कालीन SP राजेश चंदेल समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, ग्वालियर कोर्ट का आदेश

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp govt transfer policymohan cabinet meeting

Trending news

gwalior court order
तत्कालीन SP राजेश चंदेल समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, ग्वालियर कोर्ट का आदेश
ujjain news
अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, भस्म आरती में हुईं शामिल
Unique Death Ceremony Satna
जिस शख्स की PM मोदी ने की तारीफ, उसने जीते जी किया अपना ही पिंडदान...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, असम दौरे पर सीएम मोहन यादव, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
rajgarh news
राजगढ़ में पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग, 8 लोग बुरी तरह झुलसे, टैंकर भी आया चपेट में
bhopal news
भोपाल में 'लैंड स्कैम' का बड़ा खुलासा, एक ही दिन 45 IAS अफसरों ने खरीदी जमीन, फिर...
bhind news
भिंड में 10 दिन के अंदर खाली होगी 90 साल पुरानी 'मौत की बिल्डिंग', देखें नया प्लान
Panna news
पन्ना में भावुक हुए जीतू पटवारी, आदिवासियों ने रो-रोकर सुनाया दर्द; सरकार को घेरा
Katni News
इलाज के लिए तड़प रहे युवक, स्पा सेंटर के स्टाफ ने पार की दरिंदगी की हदें;जानें मामला
mp police
मध्य प्रदेश पुलिस में 22500 भर्तियां... CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान