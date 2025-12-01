MP में BJP का नया प्रयोग, हफ्ते में 5 दिन प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे 2-2 मंत्री, संगठन का ऐलान

Bhopal BJP Office: मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन ने एक और नया प्रयोग शुरू कर दिया है, जहां सरकार के मंत्रियों की जिम्मेदारी भी अब संगठन की तरफ से बढ़ा दी गई है. भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में अब मंत्री आराम से आम लोगों के लिए मिलेंगे, क्योंकि प्रदेश कार्यालय में दो मंत्री हफ्ते में पांच दिनों तक बैठेंगे. 2 मंत्रियों को दो-दो दिन बीजेपी ऑफिस में बैठने के लिए कहा गया है, जहां वह हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आम लोगों से भी यहां मुलाकात करेंगे. ऐसे में संगठन और सरकार में समनव्यय के हिसाब से भी यह अनोखा प्रयोग माना जा रहा है.

हेमंत खंडेलवाल की पहल

माना जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल की पहल पर यह शुरुआत हुई है, जहां मंत्री दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और आवश्यक कार्रवाई का फॉलोअप भी करेंगे, ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं की अब आसानी से मंत्री से मुलाकात हो सकेगी. मंगलवार को डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राज्य मंत्री गौतम टेटवाल की ड्यूटी प्रदेश कार्यालय में लगाई गई, जहां दोनों मंत्रियों से कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की है. इसके अलावा कार्यकर्ता दोनों मंत्रियों से सीधे मुलाकात कर अपने मुद्दे रख सकेंगे, संगठन का मानना है कि इससे कार्यकर्ताओं और सत्ता के बीच संवाद और समन्वय और मजबूत होगा.

कैबिनेट और राज्य मंत्री

सीएम मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर यह काम शुरू हुआ है, दोनों की सहमति के बाद ही यह नया समन्वित मॉडल लागू किया गया है, उन्होंने बताया कि कैबिनेट और राज्यमंत्री एक साथ बैठकर जिले-जिले से आने वाले कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे. जहां सभी मंत्री उनकी समस्याएं सुनेंगे, समाधान की प्रक्रिया शुरू करेंगे और फॉलोअप भी करेंगे.

बताया जा रहा है कि अब विधानसभा सत्र के बाद यहां हर दिन मंत्री बैठेंगे, ऐसे में हफ्ते में पांच दिनों तक भोपाल स्थित बीजेपी के कार्यालय में आसानी से मंत्रियों से कार्यकर्ताओं की मुलाकात हो सकेगी. ऐसे में सत्ता और संगठन के लिहाज से भी यह अहम प्रयोग माना जा रहा है, ताकि सरकार तक आसानी से पहुंचा जा सके.

