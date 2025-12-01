Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3025167
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP में BJP का नया प्रयोग, हफ्ते में 5 दिन प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे 2-2 मंत्री, संगठन का ऐलान

MP Politics News: मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक और नया प्रयोग शुरू किया है, जहां अब सरकार के मंत्री हफ्ते 2-2 दिन बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 01, 2025, 04:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीजेपी कार्यालय में बैठेंगे 2-2 मंत्री
बीजेपी कार्यालय में बैठेंगे 2-2 मंत्री

Bhopal BJP Office:  मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन ने एक और नया प्रयोग शुरू कर दिया है, जहां सरकार के मंत्रियों की जिम्मेदारी भी अब संगठन की तरफ से बढ़ा दी गई है. भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में अब मंत्री आराम से आम लोगों के लिए मिलेंगे, क्योंकि प्रदेश कार्यालय में दो मंत्री हफ्ते में पांच दिनों तक बैठेंगे. 2 मंत्रियों को दो-दो दिन बीजेपी ऑफिस में बैठने के लिए कहा गया है, जहां वह हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आम लोगों से भी यहां मुलाकात करेंगे. ऐसे में संगठन और सरकार में समनव्यय के हिसाब से भी यह अनोखा प्रयोग माना जा रहा है. 

हेमंत खंडेलवाल की पहल 

माना जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल की पहल पर यह शुरुआत हुई है, जहां मंत्री दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और आवश्यक कार्रवाई का फॉलोअप भी करेंगे, ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं की अब आसानी से मंत्री से मुलाकात हो सकेगी. मंगलवार को  डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राज्य मंत्री गौतम टेटवाल की ड्यूटी प्रदेश कार्यालय में लगाई गई, जहां दोनों मंत्रियों से कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की है. इसके अलावा कार्यकर्ता दोनों मंत्रियों से सीधे मुलाकात कर अपने मुद्दे रख सकेंगे, संगठन का मानना है कि इससे कार्यकर्ताओं और सत्ता के बीच संवाद और समन्वय और मजबूत होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः 24 साल, 25 हजार कन्यादान...बन चुका है इतिहास; इस नेता के नाम सामूहिक विवाह सम्मेलन का रिकॉर्ड, जानें कौन हैं?

कैबिनेट और राज्य मंत्री 

सीएम मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर यह काम शुरू हुआ है, दोनों की सहमति के बाद ही यह नया समन्वित मॉडल लागू किया गया है, उन्होंने बताया कि कैबिनेट और राज्यमंत्री एक साथ बैठकर जिले-जिले से आने वाले कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे. जहां सभी मंत्री उनकी समस्याएं सुनेंगे, समाधान की प्रक्रिया शुरू करेंगे और फॉलोअप भी करेंगे. 

बताया जा रहा है कि अब विधानसभा सत्र के बाद यहां हर दिन मंत्री बैठेंगे, ऐसे में हफ्ते में पांच दिनों तक भोपाल स्थित बीजेपी के कार्यालय में आसानी से मंत्रियों से कार्यकर्ताओं की मुलाकात हो सकेगी. ऐसे में सत्ता और संगठन के लिहाज से भी यह अहम प्रयोग माना जा रहा है, ताकि सरकार तक आसानी से पहुंचा जा सके. 

ये भी पढ़ेंः MP में अभी कितनी है विधायकों की सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं मिलती है? फिर बढ़ेगा पैसा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp politics newsbhopal bjp office

Trending news

satna news
7 फेरों से ठीक पहले 'प्रेमिका' की एंट्री, दुल्हन के सामने खोल दी दूल्हे की 'कुंडली'
jabalpur news
पालक, मेथी, गोभी खाने वाले सावधान! जबलपुर में फूड सेफ्टी विभाग का एक्शन
dantewada news
किरंदुल जाने वाले यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें! दंतेवाड़ा-बचेली के बीच ट्रेनें कैंसिल
cm mohan yadav
मोहन यादव से पहले इन मंत्रियों ने सामूहिक विवाह में कराई थी अपने बच्चों की शादी
datia news
दतिया से आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की कार्रवाई, ISI से जुड़े है तार
chhatarpur news
जयमाला के बाद 10 लाख दहेज की फरमाइश, शादी के मंडप से भागा दूल्हा, दुल्हन रह गई अकेली
balodabazar news
12वीं पास युवक बना डॉक्टर, बिना झिझक करता था लोगों का ऑपरेशन, अस्पताल हुआ सील
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने पेश की सादगी की मिसाल, सामूहिक विवाह समारोह में हुई बेटे की शादी
ujjain news
उज्जैन में भव्य अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का होगा आगाज, CM मोहन करेंगे शुभारंभ...
LPG price
राहत वाली खबर! सस्ता हो गया गैस सिलेंडर; जानें अपने शहर में आज का नया LPG प्राइस