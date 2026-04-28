एमपी में UCC पर कांग्रेस-बीजेपी में तकरार, बम बनाने वाले बयान पर गरमाई सियासत

MP Political News: मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है. वहीं सीएम मोहन यादव के निर्देशों के बाद सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 6 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है. यह कमेटी प्रदेश की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. सरकार के इस कदम ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है, जहां बीजेपी इसे वक्त की जरूरत बता रही है, वहीं विपक्ष इसे धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला मान रहा है.

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने UCC का आक्रामक समर्थन करते हुए जनसंख्या विस्फोट को देश का सबसे बड़ा संकट करार दिया. उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब सरकारी सुविधाओं का फायदा सबको बराबर मिलता है, तो कानून भी सबके लिए एक जैसा होना चाहिए. बीजेपी विधायक ने 'हम दो-हमारे दो' का हवाला देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर आबादी पर काबू नहीं पाया गया, तो भविष्य में कब्रिस्तान तक के लिए जगह कम पड़ जाएगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक कौम में 5 बीवी और 25 बच्चे पैदा करना अब नहीं चलेगा.

मुद्दों से भटका रही बीजेपी

वहीं इस बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने रामेश्वर शर्मा के बयानों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश बताया. मसूद का कहना है कि सरकार खाद, बीज और महंगाई जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए UCC का राग अलाप रही है. उन्होंने तर्क दिया कि अगर आदिवासियों और अन्य वर्गों को इस कानून से बाहर रखा जाता है, तो फिर इसे 'एकसमान' कानून कैसे कह सकते हैं? मसूद ने साफ किया कि वे विधानसभा से लेकर सड़क तक इस 'भेदभावपूर्ण' कदम का विरोध करेंगे.

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आरिफ मसूद ने कसा तंज

बयानबाजी के दौरान मर्यादाएं उस समय टूटती दिखीं जब रामेश्वर शर्मा ने मसूद को 'बम बनाने वाला' कह दिया. इस पर पलटवार करते हुए आरिफ मसूद ने तंज कसा कि रामेश्वर को शायद पुराना अनुभव होगा, तभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं. मसूद ने कटाक्ष किया कि जब मैं बम बना रहा होऊंगा, तो शायद रामेश्वर शर्मा मेरे साथ ही खड़े होंगे. फिलहाल, भोपाल की इस जुबानी जंग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में UCC कानून की सीमा से निकलकर जनसंख्या और धर्म की राजनीति का मुख्य केंद्र बना रहेगा.

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