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उज्जैन में हुए जमीनी सौदों को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों पर सरकारी परियोजनाओं के आसपास बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदने के गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने कहा कि मीडिया ने बड़ी ही स्पष्टता से मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर जमीन घोटाले से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं. हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को इसका स्पष्ट जवाब देंगे. विपक्ष ने इन सौदों को लेकर मुख्यमंत्री से कई तीखे सवाल पूछते हुए पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराने की मांग की है.
जीतू पटवारी ने कहा, 'रिपोर्ट और सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि साल 2021 में मोहन यादव के मंत्री बनने के बाद से उनके परिवार के नजदीकी लोगों के पास लगभग 194 प्लॉट में 253 एकड़ जमीन आई. 2021 से 2023 के बीच 57 प्लॉट में 85 एकड़ जमीन खरीदी गई. साल 2024 से 2025 के बीच एक साल में 137 प्लॉट में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई.'
सीएम मोहन यादव से जीतू पटवारी के 15 सवाल
1. क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने कभी यह सुनिश्चित किया कि जिन क्षेत्रों में परिवार की भूमि है, वहां से जुड़े सरकारी निर्णयों से मुख्यमंत्री खुद को अलग रखें?
2. क्या किसी कैबिनेट बैठक, विभागीय बैठक, मास्टरप्लान की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के निजी लाभ को लेकर मंत्रिमंडल से चर्चा की?
3. यदि किसी मंत्री के परिवार द्वारा सरकारी परियोजनाओं का लाभ मिलने वाले क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए, तो क्या सरकार का ख़ुफ़िया तंत्र इस पर नजर रखता है?
4. क्या मध्य प्रदेश में खुफिया तंत्र की आंखों में पट्टी बांध दी गई है?
5. रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री की पत्नी, पुत्रवधु, अन्य रिश्तेदार समेत 4 रियल स्टेट कंपनियों का जिक्र है, तो क्या सरकार सभी कम्पनियों के विवरण साझा करेगी?
6. क्या ये सही है कि मुख्यमंत्री की पत्नी की हिस्सेदारी वाली कंपनियों से परिवार के अन्य सदस्यों में भूमि हस्तांतरण हुआ है?
7. क्या मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने को तैयार हैं?
8. दावा है कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट, बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए, तो क्या पहले से ही नियोजित व्यवसाय रणनीति का हिस्सा था?
9. क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों की विकसित संपत्ति का हिस्सा 60% से 70% तक है?
10. क्या प्रोजेक्ट में अनुमानित आर्थिक लाभ सरकार सार्वजनिक करेगी?
11. मुख्यमंत्री बताएं कि पहले सड़क तय हुई या पहले जमीन खरीदी गई?
12. क्या उज्जैन के सामान्य नागरिक या किसान को इस बारे में जानकारी थी, जिसके आधार पर इतनी बड़ी मात्रा में जमीन में निवेश हुआ?
13. 'ना खाऊंगा, न खाने दूंगा' का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी क्या इस मामले की जांच कराएंगे?
14. क्या मुख्यमंत्री यह घोषणा करेंगे कि उनके परिवार की 2023 की भूमि खरीदी की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए?
15. मध्य प्रदेश की जनता सिर्फ यह जानना चाहती है कि क्या विकास योजनाएं पहले बनीं, फिर जमीन खरीदी गई या फिर पहले जमीन खरीदी गईं और फिर विकास योजनाएं बनाईं गईं?
हमारे सवाल:
• क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने कभी यह सुनिश्चित किया कि जिन क्षेत्रों में परिवार की भूमि है, वहां से जुड़े सरकारी निर्णयों से मुख्यमंत्री खुद को अलग रखें?
• क्या किसी कैबिनेट बैठक, विभागीय बैठक, मास्टरप्लान की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के निजी… pic.twitter.com/QrWf4nCc8T
— MP Congress (@INCMP) June 23, 2026
137 प्लॉट खरीदकर 168 एकड़ जमीन अर्जित करने के आरोप
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'क्या ये सही है कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लॉट खरीदकर 168 एकड़ जमीन अर्जित की? लगभग 111 एकड़ जमीनें ऐसी जगहों पर खरीदी गई, जो परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्र हैं- क्या ये महज संयोग है? क्या सरकार उन सारी परियोजनाओं के भूमि उपयोग परिवर्तन की सूची सार्वजनिक करेगी, जहां आपके परिवार ने जमीनें खरीदी? क्या आप ये घोषणा करेंगे कि इस भूमि सौदे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा न्याययिक जांच हो?'
जीतू पटवारी ने आगे कहा, 'कुल भूमि स्वामित्व रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लॉट में 335 एकड़ जमीन है. इस मामले में 4 रियल स्टेट कंपनियों का जिक्र हुआ है और इनमें बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव और मोहन यादव की है. मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव और पुत्र वैभव से 25 एकड़ जमीन जुड़ी है. वहीं, मोहन यादव की बहन कलावती की भाभी सुनीता से 47 एकड़ जमीन जुड़ी हुई है. तीन अलग-अलग कंपनियों में परिवार के करीबी रिश्तेदारों की बड़ी हिस्सेदारी है. मोहन यादव के मंत्री रहने और फिर मुख्यमंत्री बनने के दौरान कई सारे रोड प्रोजेक्ट्स इन जमीनों के आसपास से निकले.'
धर्मनगरी उज्जैन को मुख्यमंत्री ने जमीन के गोरखधंधे का हिस्सा बना दिया है।
मोहन यादव जी, देश को बताइए
⦿ क्या ये सही है कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लॉट खरीदकर 168 एकड़ जमीन अर्जित की?
⦿ लगभग 111 एकड़ जमीनें ऐसी जगहों पर… pic.twitter.com/fpgUvLoxZz
— MP Congress (@INCMP) June 23, 2026
सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में गठित समिति से कराई जाए, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके. मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश की जनता के सामने आकर इन आरोपों पर अपना बयान दें. प्रदेश के लाखों-करोड़ों रुपये आखिर कहां और किसके हित में खर्च किए जा रहे हैं, इसका पूरा हिसाब दिया जाए. सिहंस्थ कुंभ के नाम पर हो रहे कथित भ्रष्टाचार के पीछे कौन-कौन सी कंपनियां हैं और उनका सत्ता से क्या संबंध है, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक की जाए. जनता जवाब चाहती है और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन सवालों का उत्तर दे.'
हमारी मांग:
⦿ इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में गठित समिति से कराई जाए, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके
⦿ मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश की जनता के सामने आकर इन आरोपों पर अपना बयान दें
⦿ प्रदेश के लाखों-करोड़ों रुपये आखिर कहां और किसके हित में खर्च किए… pic.twitter.com/m3INtwsbeI
— MP Congress (@INCMP) June 23, 2026
उमंग सिंघार ने आगे कहा, 'मुख्यमंत्री मोहन यादव बताएं कि इंदौर-उज्जैन रोड को जब 4 लेन करने की बात हुई तो किन लोगों ने जमीनें खरीदीं, कौन सी कंपनी थी, जिसने पहले जमीन फाइनल की? इन सौदों में कौन-कौन सी कंपनियां शामिल थीं, क्या उन कंपनियों और सत्ता से जुड़े लोगों के बीच कोई संबंध है? इंदौर जैसे बड़े आर्थिक केंद्र को अब तक मास्टर प्लान क्यों नहीं मिल पाया? क्या इसके पीछे ज़मीनों की खरीदारों की हेराफेरी का खेल है? सरकार बताए कि जमीनों की हेराफेरी में कौन सी कंपनियां शामिल हैं और उनका सत्ता से क्या संबंध है? मैं इंदौर की जनता से भी कहना चाहता हूं कि आपके शहर के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है.'