1. क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने कभी यह सुनिश्चित किया कि जिन क्षेत्रों में परिवार की भूमि है, वहां से जुड़े सरकारी निर्णयों से मुख्यमंत्री खुद को अलग रखें?

2. क्या किसी कैबिनेट बैठक, विभागीय बैठक, मास्टरप्लान की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के निजी लाभ को लेकर मंत्रिमंडल से चर्चा की?

3. यदि किसी मंत्री के परिवार द्वारा सरकारी परियोजनाओं का लाभ मिलने वाले क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए, तो क्या सरकार का ख़ुफ़िया तंत्र इस पर नजर रखता है?

4. क्या मध्य प्रदेश में खुफिया तंत्र की आंखों में पट्टी बांध दी गई है?

5. रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री की पत्नी, पुत्रवधु, अन्य रिश्तेदार समेत 4 रियल स्टेट कंपनियों का जिक्र है, तो क्या सरकार सभी कम्पनियों के विवरण साझा करेगी?

6. क्या ये सही है कि मुख्यमंत्री की पत्नी की हिस्सेदारी वाली कंपनियों से परिवार के अन्य सदस्यों में भूमि हस्तांतरण हुआ है?

7. क्या मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने को तैयार हैं?

8. दावा है कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट, बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए, तो क्या पहले से ही नियोजित व्यवसाय रणनीति का हिस्सा था?

9. क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों की विकसित संपत्ति का हिस्सा 60% से 70% तक है?

10. क्या प्रोजेक्ट में अनुमानित आर्थिक लाभ सरकार सार्वजनिक करेगी?

11. मुख्यमंत्री बताएं कि पहले सड़क तय हुई या पहले जमीन खरीदी गई?

12. क्या उज्जैन के सामान्य नागरिक या किसान को इस बारे में जानकारी थी, जिसके आधार पर इतनी बड़ी मात्रा में जमीन में निवेश हुआ?

13. 'ना खाऊंगा, न खाने दूंगा' का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी क्या इस मामले की जांच कराएंगे?

14. क्या मुख्यमंत्री यह घोषणा करेंगे कि उनके परिवार की 2023 की भूमि खरीदी की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए?

15. मध्य प्रदेश की जनता सिर्फ यह जानना चाहती है कि क्या विकास योजनाएं पहले बनीं, फिर जमीन खरीदी गई या फिर पहले जमीन खरीदी गईं और फिर विकास योजनाएं बनाईं गईं?