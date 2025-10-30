Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2980975
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

उमा भारती का ऐलान, कहा-चुनाव लड़ना टाला है, बंद नहीं किया, 2029 में यहां से दावा

Uma Bharti Big Statement: मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर चुनावी राजनीति में लौटने की बात कही है. उन्होंने कहा कि वह 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 30, 2025, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उमा भारती का बड़ा ऐलान
उमा भारती का बड़ा ऐलान

MP Politics News: एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. उन्होंने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ना टाला है, बंद नहीं किया है. बुधवार को भोपाल के दशहरा मैदान में गोपाष्टमी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बयान दिया है, जिससे उनकी चर्चा एक बार फिर सियासी गलियारों में हो रही है. उमा भारती के साथ-साथ इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई मंत्री और विधायक भी शामिल थे. इसके अलावा उन्होंने गो पालन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. 

यूपी की झांसी सीट से किया दावा 

उमा भारती ने दावा किया है कि वह 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी. उन्होंने यूपी की झांसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है. जहां से वह 2014 में सांसद चुनी गई थी और केंद्र सरकार में मंत्री भी बनी थी. इससे पहले भी वह यह इच्छा जता चुकी है, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि लड़ूंगी तो झांसी से ही लड़ूंगी, मेरी इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की ही है, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगी, मना नहीं करूंगी. क्योंकि मैंने चुनाव लड़ना टाला है, बंद नहीं किया है.' उमा भारती का यह दावा अहम माना जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः 52 लाख छात्रों के खाते में आएंगे 300 करोड़ रुपए, सीएम करेंगे ट्रांसफर, ऐसे करें चेक

गो पालन पर कही बड़ी बात

उमा भारती ने कहा कि 4 नवंबर से गंगा की निर्मलता के लिए अभियान चलाया जाएग, वहीं जब तक देश में गौ संवर्धन नहीं होगा और गंगा निर्मल नहीं होगी, तब तक राम का काम अधूरा है. उमा ने कहा कि गाय सेकुलरिज्म के चक्कर में नहीं बच पा रही है, क्योंकि गाय की बात रखने पर मुसलमानों के नाराज होने का डर रहता है. उमा भारती ने कहा कि गंगा और गौ संवर्धन का काम चलता रहेगा और इसमें आम जनता को अपना योगदान देना होगा. उन्होंने सुझाव दिया कि लाड़ली बहनों को एक-एक दुधारू गाय दी जाए जिससे वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें.

वहीं शराबबंदी के मुद्दे पर भी उमा भारती मुखर नजर आई. उन्होंने कहा 'प्रदेश में शराबबंदी की लड़ाई लड़ी है, जिसके के बाद नई शराब नीति बनी और प्रदेश से अहाते खत्म हुए, नई दुकानें नहीं खुलीं. अब प्रदेश से शराब की दुकानें पूरी तरह खत्म करने की मांग की है. महिलाओं से काली बनकर दुकानों को खत्म करने का आह्वान किया है. खास बात यह है कि अपनी साफगोई के लिए पहचाने जानी वाली उमा भारती ने कहा कि सरकार में रहकर काम करना ज्यादा प्रभावी होता है, बीजेपी में शामिल होते ही वह गंगा के काम में लग गई थीं. उमा भारती ने इशारों इशारों में बीजेपी के कुछ नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि आजकल 'सेल्फी वाली राजनीति' का दौर है. 

भोपाल से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति आ गई है.. पूर्व CM कमलनाथ ने क्यों कही ऐसी बात

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

uma bhartimp newsuma bharti big statement

Trending news

gwalior crime news
कहीं आप भी तो नहीं कर रहे अपने पार्टनर से वीडियो कॉल पर बात? तो हो जाएं सावधान
MP Scholarship Scheme
52 लाख छात्रों के खाते में आएंगे 300 करोड़ रुपए, सीएम करेंगे ट्रांसफर, ऐसे करें चेक
dewas news
चप्पलों की माला पहन नगर निगम बैठक में पहुंचीं बीजेपी पार्षद, कह दी ऐसी बात...
mp da hike 2025
एमपी के 7.50 लाख कर्मचारियों को तोहफा! 3% डीए बढ़ेगा, 1 नवंबर को हो सकता है ऐलान
Sagar Murder Case
भगवान ऐसी औलाद से बचाए! सागर में कलयुगी बेटे ने अपने ही मां-बाप को उतारा मौत के घाट
mp news
इंदौर में मिलावट कारोबार का भंडाफोड़, 3400 लीटर नकली घी बरामद, एसेंस मिलाकर बनाते थे
mp news
ट्रेन में पर्स हुआ चोरी, मदद नहीं मिली तो महिला ने ट्रेन में तोड़ा शीशा, Video वायरल
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana
13761 परिवारों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, गैस एजेंसियों को दिशानिर्देश जारी
Kamal Nath
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति आ गई है.. पूर्व CM कमलनाथ ने क्यों कही ऐसी बात
mp news
MP पुलिस की DSP ने की चोरी! दोस्त के घर से 2 लाख कैश और मोबाइल चोरी करने का आरोप