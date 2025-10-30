उमा भारती का ऐलान, कहा-चुनाव लड़ना टाला है, बंद नहीं किया, 2029 में यहां से दावा

MP Politics News: एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. उन्होंने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ना टाला है, बंद नहीं किया है. बुधवार को भोपाल के दशहरा मैदान में गोपाष्टमी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बयान दिया है, जिससे उनकी चर्चा एक बार फिर सियासी गलियारों में हो रही है. उमा भारती के साथ-साथ इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई मंत्री और विधायक भी शामिल थे. इसके अलावा उन्होंने गो पालन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है.

यूपी की झांसी सीट से किया दावा

उमा भारती ने दावा किया है कि वह 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी. उन्होंने यूपी की झांसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है. जहां से वह 2014 में सांसद चुनी गई थी और केंद्र सरकार में मंत्री भी बनी थी. इससे पहले भी वह यह इच्छा जता चुकी है, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि लड़ूंगी तो झांसी से ही लड़ूंगी, मेरी इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की ही है, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगी, मना नहीं करूंगी. क्योंकि मैंने चुनाव लड़ना टाला है, बंद नहीं किया है.' उमा भारती का यह दावा अहम माना जा रहा है.

गो पालन पर कही बड़ी बात

उमा भारती ने कहा कि 4 नवंबर से गंगा की निर्मलता के लिए अभियान चलाया जाएग, वहीं जब तक देश में गौ संवर्धन नहीं होगा और गंगा निर्मल नहीं होगी, तब तक राम का काम अधूरा है. उमा ने कहा कि गाय सेकुलरिज्म के चक्कर में नहीं बच पा रही है, क्योंकि गाय की बात रखने पर मुसलमानों के नाराज होने का डर रहता है. उमा भारती ने कहा कि गंगा और गौ संवर्धन का काम चलता रहेगा और इसमें आम जनता को अपना योगदान देना होगा. उन्होंने सुझाव दिया कि लाड़ली बहनों को एक-एक दुधारू गाय दी जाए जिससे वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें.

वहीं शराबबंदी के मुद्दे पर भी उमा भारती मुखर नजर आई. उन्होंने कहा 'प्रदेश में शराबबंदी की लड़ाई लड़ी है, जिसके के बाद नई शराब नीति बनी और प्रदेश से अहाते खत्म हुए, नई दुकानें नहीं खुलीं. अब प्रदेश से शराब की दुकानें पूरी तरह खत्म करने की मांग की है. महिलाओं से काली बनकर दुकानों को खत्म करने का आह्वान किया है. खास बात यह है कि अपनी साफगोई के लिए पहचाने जानी वाली उमा भारती ने कहा कि सरकार में रहकर काम करना ज्यादा प्रभावी होता है, बीजेपी में शामिल होते ही वह गंगा के काम में लग गई थीं. उमा भारती ने इशारों इशारों में बीजेपी के कुछ नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि आजकल 'सेल्फी वाली राजनीति' का दौर है.

भोपाल से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट

