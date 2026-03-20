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MP Politics: 'जब तक मैं जिंदा रहूंगी...', पूर्व सीएम के बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज

Uma Bharti Statement: टीकमगढ़ में वीरांगना अवंती बाई लोधी के बलिदान दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लोगों को संबोधित किया. उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद से एमपी की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 20, 2026, 09:57 PM IST
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Uma Bharti Statement
Uma Bharti Statement

MP Politics News: मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने टीकमगढ़ में एक बड़ा राजनीतिक बयान देकर हलचल मचा दी है. शहर के गर्ल्स कॉलेज में वीरांगना अवंती बाई लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सीएम ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि अभी वे राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी. उमा भारती ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक वह जिंदा रहेंगी, तब तक राजनीति के मैदान में डटी रहेंगी. उन्होंने स्थानीय लोगों से भावुक अपील करते हुए अपने लंबे जीवन और निरंतर संघर्ष के लिए आशीर्वाद मांगा.

इतना ही नहीं उन्होंने अपनी सेहत का जिक्र करते हुए पूर्व सीएम काफी भावुक नजर आईं. उन्होंने जनता से कहा कि उनका बहुत लंबा जीने का मन है और इसके लिए उन्हें समाज के समर्थन की जरूरत है. उन्होंने मुस्कुराते हुए स्थानीय अंदाज में कहा कि अगर उम्र के साथ ऐसी स्थिति आ जाए कि वह खुद चल न पाएं, तो लोग उन्हें उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया करें, लेकिन वह काम करना बंद नहीं करेंगी. 

हमेशा लड़ते रहेंगे हक की लड़ाई 
उमा भारती ने जीवन के इस पड़ाव पर तीन प्रमुख चीजों वाणी, आंख और कान की सलामती पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें साफ दिखाई देगा, कानों से सुनाई देगा और वह बोल पाएंगी, तब तक वह पूरी ताकत और संकल्प के साथ जनता के हितों के लिए संघर्ष करती रहेंगी. आगे कहा कि ये तीन इंद्रियां ही उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन का मुख्य आधार हैं. उन्होंने स्थानीय जनता से वादा किया कि वह उनके हक की लड़ाई लड़ने से कभी पीछे नहीं हटेंगी.

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'जीवनभर राजनीति करना चाहती हैं'
इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वीरांगना अवंती बाई लोधी के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की. उन्होंने कहा कि वह वीरांगना के अधूरे सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से ही जीवनभर राजनीति करना चाहती हैं. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनका स्वास्थ्य अक्सर ठीक नहीं रहता, लेकिन जनता का अटूट प्यार और आशीर्वाद ही उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है. टीकमगढ़ के इस मंच से उमा भारती ने अपनी भविष्य की राजनीति की दिशा के बारे में बताया.

रिपोर्टः आर. बी. सिंह, टीकमगढ़

ये भी पढ़ेंः MP में बदल रहे राज्यसभा चुनाव के समीकरण, उम्मीदवार उतारेगी BAP पार्टी, MP में है 1 विधायक

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