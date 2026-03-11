क्या MP में फंसेगा राज्यसभा का गणित ? उमंग सिंघार का बड़ा आरोप, 1-1 विधायक जरूरी

MP Politics: मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की तीन सीटें खाली होने वाली हैं. एमपी में विधायकों की संख्या के हिसाब से सत्ताधारी बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को एक सीट मिलने की संभावना है. लेकिन, कांग्रेस को मिलने वाली एक सीट पर पेंच फंस सकता है. जिसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं. क्योंकि, एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर राज्यसभा सीट के लिए जोड़तोड़ का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव राकेश सिंह यादव ने प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखते हुए राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग और विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जता दी है. ऐसे में राज्यसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है.

उमंग सिंघार का बड़ा आरोप

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में बड़ा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि राज्यसभा सीट लेने के लिए बीजेपी सबकुछ कर रही है. बीजेपी हर मामले में जोड़तोड़ का प्रयास करती है. लेकिन, उन्हें वो प्रयास करने दीजिए. इसलिए एक-एक वोट की जरुरत है. बीजेपी सोच रहे कांग्रेस को राज्यसभा की सीट न मिले इसलिए मुकेश मल्होत्रा के मामले में वोट के लिए कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है.' उमंग सिंघार के इस बयान के बाद एमपी के सियासी गलियारों में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की चर्चा अभी से होने लगी है. खास बात यह भी है कि कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधायकी पर भी तलवार लटक रही है. अगर सु्प्रीम कोर्ट एमपी हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखता है तो कांग्रेस का एक विधायक कम हो सकता है.

मध्य प्रदेश में क्यों बढ़ सकती है कांग्रेस की टेंशन

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा सीट के लिए टेंशन क्यों बढ़ रही है. इसके पीछे कुछ वजहें हैं. दरअसल, मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं. ऐसे में तीन राज्यसभा सीटों के हिसाब से एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरुरत पड़ेगी. 164 विधायकों के दम पर बीजेपी दो सीटें आसानी से जीतेगी. जबकि कांग्रेस को अपनी एक सीट बचाने के लिए 58 विधायकों की जरुरत पड़ेगी. अब मामला यह है कि कांग्रेस के पास फिलहाल आंकड़ों के मुताबिक 65 विधायक हैं. लेकिन, बीना से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई निर्मला सप्रे बीजेपी के साथ हैं. ऐसे में उनका वोट बीजेपी के पाले में जा सकता है. जिसके बाद कांग्रेस के पास 64 विधायक बचते हैं. विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य होने का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखता है तो कांग्रेस विधायकों की संख्या 63 हो जाएगी.

6 विधायकों से हो सकता है खेला

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस को 58 विधायक चाहिए. लेकिन, अगर 6 विधायक यहां के वहां हो गए तो कांग्रेस की सीट फंस सकती है. बीजेपी के पास फिलहाल 164 विधायक हैं, जबकि बीना विधायक के सपोर्ट से भाजपा की संख्या 165 हो जाएगी. ऐसे में दो सीटों पर 58-58 विधायक वोट करने के बाद भी बीजेपी के पास 49 विधायक बचते हैं. ऐसे में भाजपा अगर तीसरा प्रत्याशी भी खड़ा करती है तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प हो जाएगा. यही वजह है कि कांग्रेस को राज्यसभा सीट बचाने के लिए टेंशन हो सकती है.

खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में एक विधायक भारत आदिवासी पार्टी से कमलेश्वर डोडियार भी हैं. ऐसे में उनका वोट भी अहम हो जाएगा. यही वजह है कि कांग्रेस अभी से बीजेपी पर राज्यसभा चुनाव में जोड़ तोड़ के लिए आरोप लगा रही है.

