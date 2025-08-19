उमंग सिंघार का वोट चोरी पर बड़ा आरोप, MP में 16 लाख की गड़बड़ी, इसी से हारे 27 सीटें
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2887826
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

उमंग सिंघार का वोट चोरी पर बड़ा आरोप, MP में 16 लाख की गड़बड़ी, इसी से हारे 27 सीटें

Umang Singhar: उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 16 लाख वोटों का हेरफेर होने का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि इसी वजह से कांग्रेस राज्य की 27 सीटों पर चुनाव हारी है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उमंग सिंघार ने लगाया वोट चोरी का बड़ा आरोप
उमंग सिंघार ने लगाया वोट चोरी का बड़ा आरोप

MP Politics News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाने के बाद अब कांग्रेस के नेता लगातार यह मुद्दा उठा रहे हैं. राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगाया था, जबकि अब एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि एमपी में 16 लाख वोटों की हेराफेरी की गई थी, जिससे कांग्रेस राज्य की 27 सीटों पर चुनाव हारी थी. सिंघार का आरोप है कि हमने वोट चोरी की चीजों को समझा है, जिससे यह तय होता है कि भाजपा ने जनादेश की चोरी करके सरकार बनाई है, जिसमें चुनाव आयोग की अहम भूमिका रही है. बता दें कि इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी लगातार एमपी में वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं. 

भोपाल में उमंग सिंघार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस 

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की तर्ज पर ही पूरा डेटा बताया है. उन्होंने कहा 'मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में करीब 16 लाख वोटर बढ़े थे. चुनाव आयोग की तरफ से 9 जून 2023 एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें उस वक्त के चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के निर्वाचन पदाधिकारियों को जारी किया गया था. जिसमें साफ लिखा था कि मतदाता सूची में 30 जून के बाद जो वोटर हटे या फिर बढ़े हैं उसकी लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दी गई है, आयोग ने यह लिस्ट न तो वेबसाइट पर डाली और न हीं किसी को दी है. कहने को चुनाव आयोग पूरी जानकारी राजनीतिक दलों को देती है, जिसमें मतदाता सूची भी शामिल होती है. लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ. 

उमंग सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा 2 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आदेश निकाला था कि साढ़े आठ लाख नकली वोटर हटेंगे. लेकिन, जब इस मामले को लेकर हमने आरटीआई से जानकारी मांगी थी तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि हम डिजिटल डेटा नहीं रखते हैं. जबकि चुनाव आयोग के नियम-32 में यह स्पष्ट है कि आयोग को तीन साल तक हर डेटा रखना होता है, जो चुनाव आयोग की गलती को दर्शाता है. 

ये भी पढ़ेंः MP कांग्रेस का चेतावनी पत्र:जिलाध्यक्षों के विरोध पर जीतू पटवारी सख्त,24 घंटे का समय

27 सीटों पर हार की वजह: उमंग सिंघार  

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 27 सीटों पर हार की वजह उमंग सिंघार ने वोटर लिस्ट में गड़ब़ड़ी को बताया है. नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि इन सीटों पर दो महीनों में 7 से 10 हजार के बीच में वोटर बढ़ गए थे. लेकिन यह जानकारी विधानसभा उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को यह जानकारी नहीं दी गई थी. जिन सीटों पर हार जीत का अंतर 5 हजार या उससे कम रहा है वहां 11 हजार तक वोटर बढ़े थे. जिससे कांग्रेस करीब 27 सीटों पर चुनाव बहुत कम अंतर से हार गई थी. 

इन सीटों पर कम अंतर से हारी थी कांग्रेस 

उमंग सिंघार ने सेवड़ा, ग्वालियर दक्षिण, करैरा, मुंगावली, सुरखी, छतरपुर, गुन्नौर, चित्रकूट, त्योंथर, मऊगंज, गुढ़, धौहनी, शहपुरा, लांजी, शाजापुर, हाटपिपलिया, मांधाता, बड़वाह, अलीराजपुर, पेटलावद, धरमपुरी, देपालपुर, इंदौर-5, सैलाना और जावद विधानसभा सीट पर हार की वजह वोटर्स की हेरफेर बताया है. उमंग सिंघार ने यह आरोप भी लगाया कि ऑनलाइन मतदाता सूची में फोटो न लगाना गोपनीयता और फाइल साइज बताना एक बहाना है, क्योंकि जब सरकार की योजनाओं पर फोटो लगातार प्रचार किया जा सकता है तो फिर यहां फोटो क्यों नहीं लगाई गई. 

बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, इस चुनाव में कांग्रेस को 66 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने 165 सीटों के साथ सरकार बनाई थी, जबकि एक सीट निर्दलीय को मिली थी. 

ये भी पढ़ेंः रीवा सांसद का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर बड़ा आरोप, वोट चोरी का उठा मुद्दा, लेकिन...

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

Umang Singharvote theft in mpmp news

Trending news

MP Children Missing Report
कहां खो रहे मासूम? बच्चों के गुम होने में पांचवे नंबर पर सागर, जानें सबसे आगे कौन
bhopal news
मेरे सास-ससुर असली खलनायक! दामाद ने लगाए गंभीर आरोप, कोर्ट में आमने-सामने पति-पत्नी
durg news
चलती बाइक पर बॉयफ्रेंड से लिपटी लड़की, बीच सड़क पर स्टंट वाला रोमांस, वीडियो वायरल
jabalpur news in hindi
जबलपुरिया भी गजब हैं! महिला ने बुर्के पर पहला रेनकोट और पड़ोसी के घर कर दिया कांड
iim indore news
अब घर बैठे बन सकेंगे टॉप मैनेजर! IIM इंदौर ने खोला COO प्रोग्राम का नया दरवाजा
jabalpur news in hindi
Jabalpur Mausam: महाकौशल के जिलों में होगी झमाझम बरसात, जबलपुर में अलर्ट, पढ़िए 21 अ
mp news
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा आज? एक क्लिक में पढ़ें हर छोटी-बड़ी खबर
Archana Tiwari case
अर्चना तिवारी केस में चंबल कनेक्शन! 12 दिन बाद मिला बड़ा सुराग, जल्द खुलेगा राज?
mp news
पैर छुआया, पापा बुलवाया....ग्‍वालियर में दबंगई की हद, युवक को पीट-पीटकर अधमरा किया
cg raipur news
रायपुर के स्कूलों में अब हर महीने होगी परीक्षा, आंसरशीट चेकिंग पर भी बदला नियम
;