उमंग सिंघार का वोट चोरी पर बड़ा आरोप, MP में 16 लाख की गड़बड़ी, इसी से हारे 27 सीटें

MP Politics News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाने के बाद अब कांग्रेस के नेता लगातार यह मुद्दा उठा रहे हैं. राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगाया था, जबकि अब एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि एमपी में 16 लाख वोटों की हेराफेरी की गई थी, जिससे कांग्रेस राज्य की 27 सीटों पर चुनाव हारी थी. सिंघार का आरोप है कि हमने वोट चोरी की चीजों को समझा है, जिससे यह तय होता है कि भाजपा ने जनादेश की चोरी करके सरकार बनाई है, जिसमें चुनाव आयोग की अहम भूमिका रही है. बता दें कि इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी लगातार एमपी में वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं.

भोपाल में उमंग सिंघार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की तर्ज पर ही पूरा डेटा बताया है. उन्होंने कहा 'मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में करीब 16 लाख वोटर बढ़े थे. चुनाव आयोग की तरफ से 9 जून 2023 एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें उस वक्त के चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के निर्वाचन पदाधिकारियों को जारी किया गया था. जिसमें साफ लिखा था कि मतदाता सूची में 30 जून के बाद जो वोटर हटे या फिर बढ़े हैं उसकी लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दी गई है, आयोग ने यह लिस्ट न तो वेबसाइट पर डाली और न हीं किसी को दी है. कहने को चुनाव आयोग पूरी जानकारी राजनीतिक दलों को देती है, जिसमें मतदाता सूची भी शामिल होती है. लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ.

उमंग सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा 2 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आदेश निकाला था कि साढ़े आठ लाख नकली वोटर हटेंगे. लेकिन, जब इस मामले को लेकर हमने आरटीआई से जानकारी मांगी थी तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि हम डिजिटल डेटा नहीं रखते हैं. जबकि चुनाव आयोग के नियम-32 में यह स्पष्ट है कि आयोग को तीन साल तक हर डेटा रखना होता है, जो चुनाव आयोग की गलती को दर्शाता है.

27 सीटों पर हार की वजह: उमंग सिंघार

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 27 सीटों पर हार की वजह उमंग सिंघार ने वोटर लिस्ट में गड़ब़ड़ी को बताया है. नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि इन सीटों पर दो महीनों में 7 से 10 हजार के बीच में वोटर बढ़ गए थे. लेकिन यह जानकारी विधानसभा उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को यह जानकारी नहीं दी गई थी. जिन सीटों पर हार जीत का अंतर 5 हजार या उससे कम रहा है वहां 11 हजार तक वोटर बढ़े थे. जिससे कांग्रेस करीब 27 सीटों पर चुनाव बहुत कम अंतर से हार गई थी.

इन सीटों पर कम अंतर से हारी थी कांग्रेस

उमंग सिंघार ने सेवड़ा, ग्वालियर दक्षिण, करैरा, मुंगावली, सुरखी, छतरपुर, गुन्नौर, चित्रकूट, त्योंथर, मऊगंज, गुढ़, धौहनी, शहपुरा, लांजी, शाजापुर, हाटपिपलिया, मांधाता, बड़वाह, अलीराजपुर, पेटलावद, धरमपुरी, देपालपुर, इंदौर-5, सैलाना और जावद विधानसभा सीट पर हार की वजह वोटर्स की हेरफेर बताया है. उमंग सिंघार ने यह आरोप भी लगाया कि ऑनलाइन मतदाता सूची में फोटो न लगाना गोपनीयता और फाइल साइज बताना एक बहाना है, क्योंकि जब सरकार की योजनाओं पर फोटो लगातार प्रचार किया जा सकता है तो फिर यहां फोटो क्यों नहीं लगाई गई.

बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, इस चुनाव में कांग्रेस को 66 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने 165 सीटों के साथ सरकार बनाई थी, जबकि एक सीट निर्दलीय को मिली थी.

