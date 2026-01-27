उमंग सिंघार ने उठाई MP विधानसभा की कार्यवाही लाइव करने की मांग, मंत्री ने दिया जवाब

MP Vidhansabha Live Telecast: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने वाला है. लेकिन सत्र के शुरू होने से पहले एक बार फिर सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किए जाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट करने की मांग की है. बता दें कि इस बार का बजट सत्र 19 दिन चलने वाला है. 16 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र 6 मार्च तक चलेगा. इसी दौरान मध्य प्रदेश का बजट भी पेश किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं.

उमंग सिंघार ने उठाई मांग

आगामी बजट सत्र को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस ने एक बार फिर सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने की मांग उठाई है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि सदन की कार्यवाही जनता को भी दिखनी चाहिए. सरकार विधानसभा की कार्रवाई लाइव दिखाने से क्यों डरती है, छोटे-छोटे स्टेट कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट करते हैं, लेकिन यह मध्य प्रदेश में नहीं किया जाता है. हम लोग सदन के अंदर जनता के मुद्दे उठाते हैं, अगर सरकार इन सबको लाइव दिखाएं तो हमें बाहर विरोध प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता ना पड़े. इसलिए एमपी में भी सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण होना चाहिए.'

मंत्री बोले यह अध्यक्ष का अधिकार

वहीं उमंग सिंघार की मांग पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है. यह निर्णय स्पीकर साहब का है, उन्होंने हर समय विधानसभा की व्यवस्थाओं को पारदर्शी करने की दिशा में काम किया है, हमने व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का काम किया है. मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है अपने-अपने गुर्गों को आगे बढ़ाने की आदत है कांग्रेस को कांग्रेस में भारी गुटबाजी है.

19 दिन चलेगा बजट

बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार 19 दिन चलने वाला है, जिसमें कुल 13 बैठके होंगी और इसी दौरान वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का बजट भी पेश करेंगे, जिसके लिए वित्त विभाग की तैयारियां जारी है. सत्र की शुरुआत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होगी, जबकि 6 मार्च के दिन सत्र समाप्त होगा. खास बात यह है कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही लाइव करने की मांग उठी है. इससे पहले भी लगातार सत्र की कार्यवाही को लेकर सियासत होती रही है.

