MP में कांग्रेस ने की विधानसभा सत्र का समय बढ़ाने की मांग, उमंग सिंघार ने लिखा लेटर

MP Politics News: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें 4 बैठकें होना प्रस्तावित हैं. बुधवार को ही विधानसभा सचिवालय की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी की गई थी. इस बीच मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल, सीएम मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है. वहीं उमंग सिंघार के पत्र पर बीजेपी ने निशाना साधा है. बीजेपी का कहना है कि सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद कांग्रेस को समय अवधि बढ़ाने की याद आ रही है.

उमंग सिंघार ने लिखा पत्र

उमंग सिंघार ने मध्यप्रदेश ने राज्यपाल, सीएम और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सत्र में केवल चार बैठकें होनी हैं, ऐसे में विधायकों को सवाल पूछने के लिए समय पर्याप्त नहीं है. मात्र चार बैठकों का यह शीतकालीन सत्र प्रदेश के महत्वपूर्ण जनमुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त नहीं है, इतने सीमित समय में न तो विपक्ष अपनी बात रख पाएगा, न ही जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी. विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, जहां प्रदेश की जनता की आवाज़ गूंजनी चाहिए, न कि उसे दबाया जाए. मांग है कि शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, ताकि पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याओं और जनता की तकलीफों को पूर्ण रूप से और प्रभावी ढंग से विधानसभा में रख सकें.'

बीजेपी ने साधा निशाना

वहीं विधानसभा सत्र का समय बढ़ाने की उमंग सिंघार की मांग पर बीजेपी ने निशाना साधा है.भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है 'कांग्रेस लेट पत्र लिखती है जब तारीख तय हो जाती तब कांग्रेस पत्र लिखती है, पहले कांग्रेस से बात की जानी थी तो बता देना थाबताएं यदि मुद्दे अनेक है तो यह सत्र छोटा है तो अगला सत्र बड़ा कर देंगे, लेकिन कांग्रेस को मुद्दे भी तो बताने होंगे. लेकिन इनके विधायक केवल सत्र में हंगामा करते हैं और हंगामें से कोई फर्फ नहीं पड़ने वाला है. सब्जेक्ट से बात करो विषय पर बात करें तथ्य रखे वह कांग्रेस के पास है नहीं है. तथ्य विहीन आधारहीन जन आधार विहीन आंतरिक युद्ध में मशरूम है कांग्रेस कांग्रेस का भगवान ही मालिक है.'

पांच दिन का सत्र

दरअसल, विधानसभा सचिवालय की तरफ से सत्र की सूचना जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया कि 1 से 5 दिसंबर के बीच विधानसभा सत्र होगा, जिसमें महज तीन दिन ही काम होगा, क्योंकि परंपरा के मुताबिक पहले दिन श्रद्धांजलि के बाद कार्यवाही स्थगित हो जाती है, जबकि 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की वजह से छुट्टी रहेगी. ऐसे में महज तीन दिन ही विधानसभा की कार्यवाही चलेगी. जिससे यह सत्र भी जल्द निपट रहा है.

