अचानक उमंग सिंघार के बंगले पर पहुंचे दिग्विजय सिंह, दिग्गजों के बीच 45 मिनट चली बातचीत

Umang Singhar Met Digvijay Singh: एमपी कांग्रेस में सियासी हलचल बनी हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह अचानक भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की है. बताया जा रहा है कि दोनों दिग्गजों के बीच करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई है. हालांकि मुलाकात को लेकर दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने उमंग सिंघार से आदिवासी जननायक टंट्या भील पर फिल्म बनाने को लेकर चर्चा हुई है. इसके अलावा प्रदेश के मौजूदा हालातों और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की है. वहीं अचानक हुई इस मुलाकात से एमपी के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है.

सीएम से मिले उमंग सिंघारः दिग्विजय सिंह

दिग्विजय सिंह ने उमंग सिंघार से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने टंट्या भील पर 'आदिवासी जननायक फिल्म' बनाने को लेकर चर्चा की है. इसलिए वह उन लोगों को भी उमंग सिंघार के पास लेकर पहुंचे थे, जो फिल्म बना रहे हैं. क्योंकि जिस तरह से बैतूल जिले में जंगल सत्याग्रह पर फिल्म बनी है, उसी तरह टंट्या मामा पर भी फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का भी टंट्या मामा पर फिल्म बनाने का सुझाव था, इसलिए हमने उनसे कहा है कि वह मुख्यमंत्री से मुलाकात करें और फिल्म को लेकर बातचीत करें, यही प्रस्ताव हमने नेता प्रतिपक्ष के पास रखा है. इसके अलावा कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा हुई है.

दोनों के बीच हुई बातचीत

बताया जा रहा है कि दोनों दिग्गजों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही, जिससे उनकी मुलाकात भले ही औपचारिक मानी जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सियासी जानकारों ने इसके मायने निकालने शुरू कर दिए हैं. हालांकि उमंग सिंघार ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह से सौजन्य मुलाकात हुई, मुलाकात के दौरान हमारे आदिवासी समाज के नायक टंट्या मामा भील जी पर आधारित फिल्म निर्माण को लेकर सार्थक चर्चा हुई, साथ ही प्रदेश में चल रहे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श हुआ.

इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कफ सिरप मामले पर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही क्लीन चिट जब मामले में दे दी, तो फिर क्या अब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है. छिंदवाड़ा से सैंपल भोपाल तक आने में ही इतनी देर लग गई. जिससे स्थिति को समझा जा सकता है. वहीं उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि सरकार की नियत खराब है.

