MP विधानसभा सत्र के पहले ही दिन जोरदार हंगामा, 'कांग्रेस मुखौटा पहनकर घड़ियाली आंसू बहा रही', विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले BJP विधायक

विपक्ष ने किया हंगामा

मानसून सत्र के पहले दिन, कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान, विधायकों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना का मास्क पहनकर सरकार के प्रति अपना विरोध जताया. कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में किसान खाद और बीज की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के बजाय सिर्फ आश्वासन दे रही है. विरोध प्रदर्शन के दौरान MSP, कर्ज माफी और सोयाबीन व मूंग की खरीद जैसे कई मुद्दों पर नारे लगाए गए. कांग्रेस ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सोयबीन की पूरी खरीदी नहीं की गई और किसानों को सरकार दफ्तरों की फाइलों में उलझाकर रखा जा रहा है. विपक्ष का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश का किसान कई समस्याओं से जूक्ष रहा है और सरकार उनकी परेशानियों का समाधान करने में विफल रही है.