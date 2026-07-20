MP विधानसभा सत्र के पहले ही दिन जोरदार हंगामा, 'कांग्रेस मुखौटा पहनकर घड़ियाली आंसू बहा रही', विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले BJP विधायक

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MP Assembly Monsoon Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को राजनीतिक गहमागहमी के बीच शुरू हुआ. सदन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस ने किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे और खाद-बीज की उपलब्धता, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), कर्ज माफी और सोयबीन खरीदी जैसे विषयों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया. दूसरी ओर राज्य सरकार आज सदन में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक सहित कई अहम विधेयक पेश करने जा रही है. ऐसे में सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक की संभावना है.
विपक्ष ने किया हंगामा
मानसून सत्र के पहले दिन, कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान, विधायकों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना का मास्क पहनकर सरकार के प्रति अपना विरोध जताया. कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में किसान खाद और बीज की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के बजाय सिर्फ आश्वासन दे रही है. विरोध प्रदर्शन के दौरान MSP, कर्ज माफी और सोयाबीन व मूंग की खरीद जैसे कई मुद्दों पर नारे लगाए गए. कांग्रेस ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सोयबीन की पूरी खरीदी नहीं की गई और किसानों को सरकार दफ्तरों की फाइलों में उलझाकर रखा जा रहा है. विपक्ष का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश का किसान कई समस्याओं से जूक्ष रहा है और सरकार उनकी परेशानियों का समाधान करने में विफल रही है.
कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर विधायक का आरोप
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर मुखौटा पहनकर घड़ियाली आसू बहा रही है. उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही हैं और भावांतर योजना सहित विभिन्न व्यवस्थाओं के जरिए किसानों की फसलों की खरीदी सुनिश्चित की जा रही है.
UCC पर बोले रामेश्वर शर्मा
समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और हलाला जैसे मुद्दों पर उसका रुख गलत है. शर्मा ने शाहबानो प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कानून बनाकर बदल दिया था.
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