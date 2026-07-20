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MP विधानसभा सत्र के पहले ही दिन जोरदार हंगामा, 'कांग्रेस मुखौटा पहनकर घड़ियाली आंसू बहा रही', विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले BJP विधायक

MP Assembly Monsoon Session: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन किसानों के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए. कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया.

Written ByPooja
Published: Jul 20, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:00 PM IST
MP विधानसभा सत्र के पहले ही दिन जोरदार हंगामा, 'कांग्रेस मुखौटा पहनकर घड़ियाली आंसू बहा रही', विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले BJP विधायक

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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