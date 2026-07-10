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जीतू पटवारी के भाई पर ड्रग्स केस को लेकर घमासान, BJP ने कसा तंज; आशीष अग्रवाल बोले- क्या कांग्रेसी का भाई होना कानून से परे है?

जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी ड्रग्स केस मामले पर बीजेपी ने तंज कहा है और प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जीतू पटवारी के भाई पर 9- 9 मुकदमे दर्ज हैं. ड्रग पैडलर उनके भाई को रैकेट में संलग्न बता रहा है, तो पूछताछ होना स्वाभाविक है.

Written ByRanjan Bhagat
Published: Jul 10, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:59 PM IST
जीतू पटवारी के भाई पर ड्रग्स केस को लेकर घमासान, BJP ने कसा तंज; आशीष अग्रवाल बोले- क्या कांग्रेसी का भाई होना कानून से परे है?

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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