/जीतू पटवारी के भाई पर ड्रग्स केस को लेकर घमासान, BJP ने कसा तंज; आशीष अग्रवाल बोले- क्या कांग्रेसी का भाई होना कानून से परे है?

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मध्य प्रदेश की राजनीति में ड्रग्स केस को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी से जुड़े ड्रग्स मामले को लेकर भाजपा ने कड़ा रुख अपनाया है और प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पर तंज कहा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यह डॉ. मोहन यादव की सरकार है, जहां अपराधी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.
भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने वीडियो बयान जारी कर इस बात पर जोर दिया कि कानून सभी के लिए समान है. उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी के भाई पर पहले से ही करीब 9 मुकदमे दर्ज हैं और उनका एक पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है.
ड्रग पैडलर के खुलासे के बाद पूछताछ स्वाभाविक: BJP
आशीष अग्रवाल ने कहा, 'जब एक ड्रग पैडलर खुद पूछताछ में उनके भाई को इस पूरे ड्रग्स रैकेट में संलग्न (शामिल) बता रहा है, तो ऐसे में पुलिस द्वारा पूछताछ किया जाना पूरी तरह से स्वाभाविक है. अगर पुलिस को इस मामले में कोई ठोस तथ्य मिलते हैं, तो नियमानुसार आगे की सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए.'
अपराधी बचेगा नहीं, यह मोहन यादव की सरकार है: भाजपा
कांग्रेस द्वारा इस मामले में की जा रही बयानबाजी पर तंज कसते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी ने सवाल उठाया कि क्या किसी कांग्रेसी का भाई होना उसे कानून के दायरे से ऊपर बना देता है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करती है, जो कि पूरी तरह गलत है.
उन्होंने आगे स्पष्ट किया, 'यह डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है. यहां कानून का राज चलता है. इस सरकार में कोई भी अपराधी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि यदि कोई व्यक्ति इस मामले में दोषी नहीं है, तो उस पर किसी भी तरह की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी.'
जीतू पटवारी के बयान को लेकर भी घेरा
अपने बयान में आशीष अग्रवाल ने इस बात का भी उल्लेख किया कि खुद जीतू पटवारी ने भी मीडिया के सामने यह स्वीकार किया है कि उनका भाई इस ड्रग्स के खेल में सम्मिलित रहा है. ऐसे में जब परिवार खुद इस बात को मान रहा है, तब इस पूरी जांच प्रक्रिया को राजनीति से प्रेरित बताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने अंत में कहा कि ड्रग्स जैसे गंभीर सामाजिक अपराध पर राजनीति करने के बजाय कानून को अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि जांच के बाद ही पूरा सच खुलकर सामने आएगा.