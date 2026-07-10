/जीतू पटवारी के भाई पर ड्रग्स केस को लेकर घमासान, BJP ने कसा तंज; आशीष अग्रवाल बोले- क्या कांग्रेसी का भाई होना कानून से परे है?

अपने बयान में आशीष अग्रवाल ने इस बात का भी उल्लेख किया कि खुद जीतू पटवारी ने भी मीडिया के सामने यह स्वीकार किया है कि उनका भाई इस ड्रग्स के खेल में सम्मिलित रहा है. ऐसे में जब परिवार खुद इस बात को मान रहा है, तब इस पूरी जांच प्रक्रिया को राजनीति से प्रेरित बताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने अंत में कहा कि ड्रग्स जैसे गंभीर सामाजिक अपराध पर राजनीति करने के बजाय कानून को अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि जांच के बाद ही पूरा सच खुलकर सामने आएगा.