Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3215695
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

मध्यप्रदेश में 'UCC' को लेकर घमासान, कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने सरकार को दी चेतावनी, कहा-आदिवासियों को इसमें न करें शामिल

MP News-मध्यप्रदेश में यूसीसी को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है. प्रदेश में यूसीसी लागू होने से पहल जिलों में जनसुनवाई होगी. लेकिन एक तरफ जहां तैयारियां तेज हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पारा चढ़ गया है. आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने सरकार को चेतावनी दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 13, 2026, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्यप्रदेश में 'UCC' को लेकर घमासान, कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने सरकार को दी चेतावनी, कहा-आदिवासियों को इसमें न करें शामिल

UCC in Madhya Pradesh-मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर ने प्रदेश सरकार ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली 2026 तक प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाए. इसके लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने अपना रोडमैप भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत इसी महीने से जिलों में जुनसुनवाई होगी. साथ ही कमेटी आदिवासियों की परंपराओं को अध्ययन करेगी. लेकिन प्रदेश में यूसीसी की सुगबुगाहट के साथ ही राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा है. आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकार को चेतावनी दी है. विक्रांत भूरिया ने कहा कि सरकार आदिवासियों को यूसीसी में शामिल करने का विचार भी न करे. अगर ऐसा किया गया तो इसका विरोध किया जाएगा. 

जिलों में होगी जनसुनवाई
UCC के लिए बनाई गई कमेटी की हाल में ही एक बैठक हुई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. UCC लागू करने से पहले जिलों में जनसुनवाई होगी.कमेटी इसी महीने जिलों में जनसुनवाई शुरू करेगी.कमेटी आदिवासियों की परंपराओं का अध्ययन करेगी. इसके लिए दिल्ली और भोपाल में दो दफ्तर शुरू होंगे. वहीं बैठक में मध्य प्रदेश की स्थानीय परिस्थितियों, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रथाओं, मान्यताओं और परंपराओं की विस्तृत जानकारी साझा की गई.

10 दिन बाद होगी दूसरी बैठक
कमेटी के सदस्यों को उत्तराखंड और गुजरात के UCC ड्राफ्ट उपलब्ध कराए गए. अगले 10 दिनों में दूसरी बैठक होगी. कमेटी को अपनी विस्तृत रिपोर्ट 60 दिनों के भीतर सरकार को सौंपनी है. मध्यप्रदेश की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए कमेटी आदिवासियों की परंपराओं, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं और मान्यताओं का गहन अध्ययन करेगी. सरकार उत्तराखंड और गुजरात की तर्ज पर आदिवासी परंपराओं को संरक्षित रखने के विकल्प पर मंथन कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

'आदिवासियों को शामिल किया तो सड़क पर उतरेंगे'
UCC को लेकर प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ गया है. आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों को यूसीसी में शामिल करने का विचार भी न करे. जल,जंगल और जमीन पर आदिवासियों का हक है और वे ही इस देश के असली मालिक हैं. यदि उनके अधिकारों और परंपराओं से छेड़छाड़ की गई, तो पूरा समाज सड़कों पर उतरेगा और पुरजोर विरोध किया जाएगा.

यह भी पढ़ें-काले शीशों वाली बोलेरो ने मारी टक्कर, विधायक ने खुद किया पीछा, शराब तस्करी का आरोप

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP UCC NewsVikrant Bhuria

Trending news

Mohan Yadav
5 महीने के यथार्थ को CM मोहन यादव ने कराया एयरलिफ्ट, अब बेंगलुरु में होगा इलाज
neet paper leak
MP से जुड़े नीट पेपर लीक के तार, इस कॉलेज का छात्र रहा है आरोपी शुभम खैरनार
gwalior news
लापरवाही ने बुझा दिया घर का चिराग, होटल में स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत
Chambal river
रेत माफिया बेखौफ कर रहे खनन? चंबल नदी के गांधी सागर बांध के बैकवॉटर का वीडियो वायरल
ratlam news
काले शीशों वाली बोलेरो ने मारी टक्कर, विधायक ने खुद किया पीछा, शराब तस्करी का आरोप
ashok nagar news
चांदी की चप्पल पहन तंत्र साधना करती थी महिला,अश्लील VIDEO से करोड़ों की वसूली
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: जबलपुर-अमरकंटक नेशनल हाईवे जाम, CM मोहन लाड़ली बहनों को देंगे बड़ी सौगात, पढ़ें बड़ी खबरें
Shivpuri News
MP में PM मोदी की अपील बेअसर! BJP विधायक 300 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले
mp news
NEET-UG परीक्षा रद्द होने से एमपी के 1.20 लाख छात्रों का भविष्य अधर में, भारी आक्रोश
food poisoning mandsaur
आइसक्रीम खाते ही गांव में मचा हाहाकार, एक साथ बीमार पड़े 20 से ज्यादा लोग...