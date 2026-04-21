Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3187179
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

वसुंधरा राजे के कथित फर्जी पत्र पर बढ़ा विवाद, भोपाल से कांग्रेस IT सेल के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार, राजस्थान पुलिस की कार्रवाई से सियासी घमासान

Vasundhara Raje Fake Letter Controversy: राजस्थान पुलिस ने वसुंधरा राजे से जुड़े एक कथित फर्जी पत्र मामले में राजस्थान पुलिस ने भोपाल पहुंचकर तीन कांग्रेस आईटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 21, 2026, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वसुंधरा राजे के कथित फर्जी पत्र पर बढ़ा विवाद, भोपाल से कांग्रेस IT सेल के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार, राजस्थान पुलिस की कार्रवाई से सियासी घमासान

Vasundhara Raje Fake Letter Controversy: राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से जुड़े कथित फर्जी पत्र के मामले ने मध्यप्रदेश और राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है.इस मामले में राजस्थान पुलिस भोपाल पहुंचकर कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है. कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अलोकतांत्रित करार दिया है.पार्टी का कहना है कि यह कदम असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश है.कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पूरे घटनाक्रम को कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए इसकी निंदा की है. 

गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की पहचान बिलाल, निखिल और इनाम के रूप में हुई है. राजस्थान पुलिस की एक टीम भोपाल पहुंच गई है और लगातार इन तीनों से पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा. इसके बाद पुलिस तीनों आरोपियों को राजस्थान ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड लेने की तैयारी कर रही है. इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है और इस मामले पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

क्या है पूरा मामला?
कांग्रेस नेताओं के अनुसार, यह पूरा विवाद 15 अप्रैल से शुरू हुआ. उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने 'नारी शक्ति वंदन बिल 2023' के पारित होने के बाद  उसे दोबारा पेश करने की जरूरत पर सवाल उठाया था. यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राजस्थान के मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गया. इसके बाद 18 अप्रैल को वसुंधरा राजे ने वह ट्वीट डिलीट कर दिया और उसके साथ लगे दस्तावेज को 'फर्जी पत्र' बताया. इसके बाद भोपाल में कांग्रेस IT सेल के कार्यकर्ताओं को उस ट्वीट और कथित पत्र को शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस ने की कार्रवाई का विरोध
इस कार्रवाई से कांग्रेस के भीतर व्यापक रोष फैल गया. इन गिरफ्तारियों के विरोध में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल के MP नगर पुलिस स्टेशन गया और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. नेताओं ने जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही सामग्री को लेकर चुनिंदा व्यक्तियों को निशाना बनाना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि कानून की भावना के भी विपरीत है.

fallback

विवेक तन्खा ने दी चेतावनी 
राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि पिछले कई घंटों से मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने कांग्रेस IT सेल के तीन कार्यकर्ताओं को बिना किसी ठोस आधार के हिरासत में रखा हुआ है. इस स्थिति को चौंकाने वाला बताते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि एक ऐसे ट्वीट के आधार पर चुनिंदा लोगों को हिरासत में लेना, जिसे लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया था, बिल्कुल भी उचित नहीं है. विवेक तन्खा ने चेतावनी दी कि यदि इन कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया गया, तो इस कथित अवैध हिरासत और प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी.

ये भी पढ़ें : हिजाब को 'हां' और तिलक को 'ना'! लेंसकार्ट के कथित आदेश पर भड़का बजरंग दल, उज्जैन स्थित शोरूम बंद कराने की दी चेतावनी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

 

TAGS

vasundhara raje fake letterbhopal congress it cell

Trending news

vasundhara raje fake letter
भोपाल से कांग्रेस IT सेल के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार,पुलिस की कार्रवाई से सियासी घमासान
Ujjain News Hindi
लेंसकार्ट के कथित आदेश पर भड़का बजरंग दल, उज्जैन स्थित शोरूम बंद कराने की दी चेतावनी
sehore water crisis
सिर पर खाली बर्तन, होठों पर दर्द भरे गीत…पानी के लिए महिलाओं का कलेक्ट्रेट घेराव...
Indore News Hindi
शादी से पहले दूल्हा पहुंचा कलेक्टर ऑफिस, जनसुनवाई में करने लगा विवाह नहीं करने की हठ
MP Government Project
इंदौर के आखरी रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहा 650m लंबा 2-लेनब्रिज, लागत 300000000 रुपए
gwalior news
बीच सड़क पर हाथ से गिरा पाउच, नई बहू के लिए खरीदे 15 तोला जेवर गायब!बाजार में हड़कंप
khargone news
100 फीट तक घसीटी बाइक, पिता के सामने दो बहनों की तड़प-तड़पकर मौत, भयानक हादसा
tikamgarh news
टीकमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, इंदौर से आ रही यात्री बस पलटी, मची चीख-पुकार
dewas news
MP की लुटेरी दुल्हन पूजा का पर्दाफाश! एक नहीं कई शादियां कर ठगी करती थी, 5 अरेस्ट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में Lenskart शोरूम पर हिंदू संगठनों का हंगामा, एमपी में भीषण गर्मी का प्रकोप, पढ़ें 21 अप्रैल की खबरें