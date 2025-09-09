मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, फिर बने राष्ट्रपति... देश के ऐसे नेता की कहानी, जिन्होंने ठुकरा दिया था PM बनने का प्रस्ताव
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2914504
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, फिर बने राष्ट्रपति... देश के ऐसे नेता की कहानी, जिन्होंने ठुकरा दिया था PM बनने का प्रस्ताव

Vice President Election 2025: उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच कहानी एक ऐसे उपराष्ट्रपति की, जो इस पद पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे. इतना ही नहीं उपराष्ट्रपति के बाद वो देश के राष्ट्रपति भी बने. इस बीच उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, फिर बने राष्ट्रपति... देश के ऐसे नेता की कहानी, जिन्होंने ठुकरा दिया था PM बनने का प्रस्ताव

Vice President Election 2025: जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) के बाद देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? इस सवाल का जवाब आज (9 सितंबर) मिल जाएगा. 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है और आज ही चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे. बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह पद खाली हो गया था. अब उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आपको एक ऐसे उपराष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं, जो इस पद पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे. इसके बाद वो देश के राष्ट्रपति भी बने. हम बात कर रहे हैं 8वें उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा (Shankar Dayal Sharma) की.

मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, फिर बने राष्ट्रपति...

19 अगस्त 1918 को भोपाल में जन्मे डॉ. शंकर दयाल शर्मा अपने राजनीतिक करियर में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जैसे विभिन्न पदों पर रहे. देश की आजादी के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1952 में की और तब भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री बने और 1956 तक इस पद पर रहे. इसके बाद जब भोपाल को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, तब उन्होंने भोपाल को राजधानी बनवाने में अहम भूमिका निभाई. 1957 , 1962 और 1967 के चुनावों में  वो उदयपुरा सीट से मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गए. वे 1956 से 1967 तक मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में विभिन्न विभागों, जैसे शिक्षा, कानून, उद्योग और वाणिज्य, को संभाला.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद शंकर दयाल शर्मा 1971 के आम चुनावों में भोपाल से लोकसभा के लिए चुने गए और दो बार लोकसभा सांसद रहे. साल 1972 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1974 तक इस पद पर रहे. साल 1974 में शंकर दयाल शर्मा को इंदिरा गांधी कैबिनेट में केंद्रीय संचार मंत्री नियुक्त किया गया और 1977 तक इस पद पर रहे. 1977 के आम चुनाव में उन्हें आरिफ बेग ने हरा दिया, लेकिन 3 साल बाद 1980 के आम चुनाव में वो फिर भोपाल सीट से चुने गए.

साल 1984 में आंध्र प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बाद वहां के राज्यपाल ठाकुर राम लाल ने 24 अगस्त 1984 को इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह शंकर दयाल शर्मा को नियुक्त किया गया. राज्यपाल रहने के दौरान 31 जुलाई 1985 को शंकर दयाल शर्मा की बेटी गीतांजलि और उनके दामाद व कांग्रेस नेता ललित माकन की हत्या कर दी गई. इसके बाद साल 1985 में शंकर दयाल शर्मा को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया. इसके बाद अप्रैल 1986 में उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया. शंकर दयाल शर्मा ने अप्रैल में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और सितंबर 1987 तक इस पद पर रहे, जब वे भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए. साल 1992 तक शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति पद पर रहे और साल 1992 में राष्ट्रपति चुने गए और 1997 तक इस पद पर रहे.

शंकर दयाल शर्मा ने ठुकरा दिया था PM बनने का प्रस्ताव

साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने शंकर दयाल शर्मा को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिया था. हालांकि, उन्होंने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया था. इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया. साल 1992 में राष्ट्रपति चुनाव के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने ही शंकर दयाल शर्मा के नाम का समर्थन किया, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा की ना के बाद ही वो प्रधानमंत्री बने थे.

शंकर दयाल शर्मा के सामने बेटी-दामाद के हत्यारों की दया याचिका

शंकर दयाल शर्मा जब राष्ट्रपति थे, तब उनके सामने एक दया याचिका आई, जो उनकी बेटी गीतांजलि और दामाद ललित माकन के हत्यारों को फांसी से बचाने के लिए थी. यह एक पिता के तौर पर भावुक और राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी वाला क्षण था. तब उन्होंने हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखदेव सिंह सूखा की दया याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद 9 अक्टूबर, 1992 को ललित माकन और गीतांजलि के हत्यारों को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दी गई थी.

TAGS

vice president electionShankar Dayal Sharma

Trending news

cm mohan yadav
संबल योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 175 करोड़ रुपए
mp news
त्योहारों में सफर की टेंशन खत्म, रीवा और महू के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम
MP IAS transfer list
MP में 14 IAS अधिकारियों का तबादला, जबलपुर इंदौर समेत इन जिलों के बदले कलेक्टर,देखिए
bhopal news
भोपाल में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव! हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, तनाव का माहौल
PM Modi Dhar visit
PM के बर्थडे पर MP को 'मोदी की गारंटी', रोजगार देने वाले पार्क का करेंगे शिलान्यास
mp news
MP में AI का अजब गजब कमाल! बछड़े नहीं अब गाय देंगी सिर्फ बछिया, जानिए कैसे
durg news
दुर्ग में झंडा विवाद, BJYM अध्यक्ष ने आर्मी जवान के घर फहराया भगवा; पुलिसकर्मी अटैच
Ujjain Car Accident
शिप्रा नदी कार हादसा, थाना प्रभारी के बाद SI का मिला शव; महिला आरक्षक अभी भी लापता
MP IPS Transfers
MP में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 20 IPS इधर से उधर, इन जिलों के बदले एसपी, देखिए
indore news
24 घंटे मिलेगा आसमान में घूमने का मौका, इंदौर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी नई सुविधा
;