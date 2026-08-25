/आग बुझाने नहीं...विधायक जी की कार धोने पहुंची फायर ब्रिगेड, सिंगरौली में सरकारी संसाधन का VIP इस्तेमाल, उठे सवाल

सिंगरौली में नगर निगम की फायर ब्रिगेड से भाजपा विधायक रामनिवास शाह की निजी कार धोए जाने का कथित वीडियो सामने आने के बाद सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हो गए है. वायरल वीडियो में फायर ब्रिगेड के वाहन से पाइप के जरिए कार पर पानी डालते देखा जा सकता है. मामला विधायक के बिलौंजी स्थित शासकीय आवास के बाहर का बताया जा रहा है. फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवा का इस्तेमाल निजी वाहन की धुलाई में किए जाने की तस्वीर सामने आने के बाद लोगों का सवाल है कि आखिर सरकारी वाहन और कर्मचारियों को निजी काम में लगाने की अनुमति किसने दी?