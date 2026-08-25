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आग बुझाने नहीं...विधायक जी की कार धोने पहुंची फायर ब्रिगेड, सिंगरौली में सरकारी संसाधन का VIP इस्तेमाल, उठे सवाल

सिंगरौली में फायर ब्रिगेड वाहन से भाजपा विधायक रामनिवास शाह की कार धोने का मामला सामने आया है. वीडियो सामने आने के बाद सरकारी संसाधनों के निजी इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

Written ByAjay DubeyEdited ByPooja
Published: Aug 25, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:09 PM IST
आग बुझाने नहीं...विधायक जी की कार धोने पहुंची फायर ब्रिगेड, सिंगरौली में सरकारी संसाधन का VIP इस्तेमाल, उठे सवाल

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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