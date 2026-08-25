/आग बुझाने नहीं...विधायक जी की कार धोने पहुंची फायर ब्रिगेड, सिंगरौली में सरकारी संसाधन का VIP इस्तेमाल, उठे सवाल

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मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बीजेपी विधायक रामनिवास शाह के घर के बाहर खड़ी उनकी कार को फायर ब्रिगेड वाहन से धोते हुए देखा जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. सरकारी संसाधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले फायर ब्रिगेड से निजी कार की धुलाई किए जाने को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं.
सिंगरौली में नगर निगम की फायर ब्रिगेड से भाजपा विधायक रामनिवास शाह की निजी कार धोए जाने का कथित वीडियो सामने आने के बाद सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हो गए है. वायरल वीडियो में फायर ब्रिगेड के वाहन से पाइप के जरिए कार पर पानी डालते देखा जा सकता है. मामला विधायक के बिलौंजी स्थित शासकीय आवास के बाहर का बताया जा रहा है. फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवा का इस्तेमाल निजी वाहन की धुलाई में किए जाने की तस्वीर सामने आने के बाद लोगों का सवाल है कि आखिर सरकारी वाहन और कर्मचारियों को निजी काम में लगाने की अनुमति किसने दी?
फायर ब्रिगेड के वाहन से गाड़ी धुलवाने का वीडियो वायरल
मामले ने अब सीधे जवाबदेही का सवाल खड़ा कर दिया है सरकारी मशीनरी जनता की सेवा के लिए है या VIP सुविधा के लिए? हालांकि इस मामले में नगर निगम कमिश्नर सविता प्रधान से लेकर विधायक रामनिवास शाह तक सभी बोलने से बच रहे हैं. धुलाई वाला यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो कि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, साथ ही फायर ब्रिगेड के इस्तेमाल की अनुमति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.
2023 में पहली बार विधायक चुने गए थे रामनिवास
रामनिवास शाह सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 80 से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक हैं. वे 2023 के विधानसभा चुनावों में पहली बार सिंगरौली सीट से विधायक चुने गए. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, उन्हें 74,669 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस की रेणु शाह को 37,977 वोटों के अंतर से हराया था.
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