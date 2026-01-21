दिग्विजय सिंह के बयान पर गर्मा रही MP की राजनीति, विश्वास सारंग-रामेश्वर शर्मा का पलटवार

BJP Counters Digvijay Singh: दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धार भोजशाला के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बसंत पंचमी के दिन को लेकर कहा कि धार भोजशाला में एएसआई के नियमों का पालन किया जाना चाहिए और पूजा और नमाज का समय पहले की तरह निर्धारित रहना चाहिए. उनकी इस प्रतिक्रिया पर अब जमकर सियासी हंगामा बढ़ता जा दिख रहा है. एमपी के मंत्री विश्वास सारंग और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस मामले में दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है. बीजेपी का कहना है कि वह विघटन की राजनीति करते हैं.

विश्वास सारंग ने साधा निशाना

दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा 'दिग्विजय सिंह हर समय विघटन और वर्ग संघर्ष की राजनीति करते हैं, लगातार हिंदू दर्शन, हिंदू धर्मावलाबियों और हिंदुस्तान का विरोध करते आए हैं. भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग करके पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करते हैं. पाकिस्तान परस्ती और हिंदू विरोधी बाते करना उनकी आदत में शुमार हो गई है, नेहरू परिवार के संरक्षण में पलने वाले कांग्रेसी जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर कोर्ट में हलफनामा दिया था और संस्कृति से जुड़े हुए शहरों के नाम पर भी उनको आपत्ति है. जो जाकिर नायक और लादेन और जिन्ना को जी कहते हो, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते है, जो कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती हो ये नेहरू और इटली की कांग्रेस है. इटली की संस्कृत लाना चाहते है ये लोग, दिग्विजय सिंह का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक भी है.'

रामेश्वर शर्मा का भी पलटवार

वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस मामले में बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि साल में एक बार मां सरस्वती की पूजा का दिन आता है, मैं दिग्विजय सिंह से अपील करूंगा कि वह अपने खलीफाओं से बात करें और पूजा करने दे. मुस्लिम समाज को जिद छोड़नी चाहिए, विद्या की जरूरत हिंदू को भी मुस्लिम को है हम तो कहेंगे सभी पूजा करे विद्या ग्रहण करे. दिग्विजय सिंह बताएं कि वह राजा भोज को मानते हैं कि नहीं जब राजा भोज थे तो उन्होंने भोजशाला बनाई और उसमें अपनी आराध्य देवी मां सरस्वती की स्थापना की तो अगर हम पूजा कर रहे हैं तो उन्हें किससे अनुमति चाहिए.'

दिग्विजय सिंह ने की है पोस्ट

बता दें कि एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेसन नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, जिसमें उनका कहना है कि धार जिला प्रशासन को इस मामले में शांति से दोनों पक्षों से मिल कर पहले की तरह व्यवस्था बनानी चाहिए. पूजा और नमाज का समय निर्धारित किया जाना चाहिए. जो पहले भी बसंत पंचमी के दिन होता रहा है.

