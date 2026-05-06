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पश्चिम बंगाल में फ्रंटफुट पर खेले CM मोहन, 7 सीटों पर किया प्रचार, कितने पर जीती भाजपा

West Bengal Election Result: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है. बंगाल में एमपी के सीएम मोहन का प्रचार भी शानदार रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 06, 2026, 12:14 PM IST
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पश्चिम बंगाल में शानदार रहा सीएम मोहन का प्रचार
पश्चिम बंगाल में शानदार रहा सीएम मोहन का प्रचार

CM Mohan Yadav: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 में 207 सीटों पर जीत दर्ज करके प्रचंड बहुमत हासिल किया है. बंगाल में प्रचार के लिए भाजपा ने दूसरे राज्यों के नेताओं को भी मोर्चे पर लगा रखा था. सीएम मोहन यादव ने भी पश्चिम बंगाल में अलग-अलग चरणों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार किया. जहां ज्यादातर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली है. सीएम मोहन के अलावा बंगाल में मध्य प्रदेश से नेताओं की पूरी एक टीम जुटी हुई थी. इन नेताओं ने पूरी ताकत लगाई और बीजेपी को सफलता दिलाने में अहम भूमिका रही. 

सीएम मोहन के प्रचार वाली 6 सीटों पर जीती भाजपा

सीएम मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल में 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया था. जिनमें से 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है. इस हिसाब से सीएम मोहन का स्ट्राइक रेट बंगाल चुनाव में 86 प्रतिशत रहा है. सीएम मोहन ने सलतोरा, छातना, बांकुरा, बरजोरा, ओंदा, मेदिनीपुर और कमरहाटी विधानसभा सीटों पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया था. जहां कमरहाटी को छोड़कर सभी सीटों पर भाजपा जीती है. खास बात यह है कि जीतने वाली सभी सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों का मार्जिन 30 हजार वोट से ज्यादा रहा है. यानि यहां सीएम मोहन का प्रचार सफल रहा और बीजेपी प्रत्याशियों को बड़ी जीत मिली. 

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सीएम मोहन ने 2 अप्रैल से बंगाल में चुनाव प्रचार में भाग लिया था. वह लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते रहे. उन्होंने उम्मीदवारों के नामांकन में हिस्सा लिया और संयुक्ति जनसभाएं की थी. इसके अलावा कुछ सीटों पर रोड शो भी किया था. 

एमपी के इन नेताओं ने भी किया प्रचार 

भाजपा ने इस बार हर राज्य से पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सटीक रणनीति बनाकर नेताओं को प्रचार में लगाया था. सीएम मोहन यादव के अलावा, भाजपा ने एमपी से विधायक रामेश्वर शर्मा, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सांसद डॉ उमेश नाथ महाराज को प्रचार और संगठन के काम के लिए भेजा था. रामेश्वर शर्मा सबसे लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में रहे और उन्हें जिन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी थी. वहां भाजपा उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की है. रामेश्वर शर्मा की जिम्मेदारी वाली 10 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है.

ये भी पढ़ेंः पश्चिम बंगाल से MP तक छायी 'झालमुड़ी', मोहन कैबिनेट में मंत्रियों को खिलाई गई 

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