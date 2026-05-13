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NEET-UG परीक्षा रद्द होने से एमपी के 1.20 लाख छात्रों का भविष्य अधर में, भारी आक्रोश, सड़कों पर उतरी NSUI

MP NEET UG: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के लगभग 1.20 लाख उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है. केंद्र सरकार ने पेपर लीक की जांच CBI को सौंप दी है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 13, 2026, 07:04 AM IST
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NEET-UG परीक्षा रद्द होने से एमपी के 1.20 लाख छात्रों का भविष्य अधर में, भारी आक्रोश, सड़कों पर उतरी NSUI

NEET UG 2026 Exam in MP : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 को पेपर लीक मामले के चलते रद्द कर दिया गया है. इस फैसले का असर पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश के करीब 1.20 लाख अभ्यर्थियों पर पड़ा है. परीक्षा रद्द होने से छात्रों और अभिभावकों के बीच गहरी नाराजगी और चिंता का माहौल बन गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है.

एमपी के 1.20 लाख छात्रों का भविष्य अधर में
परीक्षा रद्द होने से मध्य प्रदेश में लगभग 1.20 लाख छात्रों पर असर पड़ा है. मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रीना बौरासी सेटिया ने कहा, "इन छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब गया है. हर कोई समझ सकता है कि उन्हें पढ़ाने-लिखाने के लिए उनके परिवार कितनी बड़ी कुर्बानियां देते हैं. BJP सरकार के राज में 90 बार प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, और 50 बार दोबारा परीक्षा करवानी पड़ी है. इनमें से कई छात्र दोबारा परीक्षा देने का मौका गंवा बैठे, और आज भी उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है."

यह भी पढ़ें: Top Medical College: MBBS करने के लिए एमपी के टॉप मेडिकल कॉलेज, जानिए यहां कैसे मिलेगा दाखिला?

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सीहोर से जुड़े तार
जांच के दौरान इस घोटाले के तार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से भी जुड़े पाए गए हैं. राजस्थान पुलिस ने महाराष्ट्र के नासिक निवासी डॉ. शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया है, जो सीहोर स्थित श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी (SSSUTMS) में BAMS का छात्र है. हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि आरोपी ने 2021 में दाखिला तो लिया था, लेकिन उसके बाद वह कभी कैंपस नहीं आया.

भोपाल में सड़कों पर उतरी NSUI
परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में भोपाल में NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और NTA के चेयरमैन प्रदीप जोशी के पुतले जलाए. छात्रों ने कहा कि उन्होंने पूरे साल कड़ी मेहनत की थी, लेकिन परीक्षा रद्द होने से उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है. कई उम्मीदवारों ने मानसिक तनाव और फिर से तैयारी करने की चिंता को लेकर भी अपनी फिक्र ज़ाहिर की है.

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