रतलाम शहर में एक दिन में बनी 11 पुलिस चौकियां, जानिए क्यों अलर्ट है पुलिस-प्रशासन

Ratlam News: रतलाम शहर में एक ही दिन में पुलिस की 11 चौकियां बनाई गई है, क्योंकि शहर का पुलिस और प्रशासन फिलहाल अलर्ट पर बना हुआ है, रतलाम शहर में चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है.
Trending Photos
MP News: रतलाम शहर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, हालांकि अब आयोजन आखिरी दौर में हैं, ऐसे में गणेश विसर्जन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. वहीं कुछ दिनों में गणेश विसर्जन होगा तो शहर में दूसरी तरफ ईद मिलादुन्नबी पर्व को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं. दोनों बड़े धार्मिक आयोजनों के एक साथ आने के कारण रतलाम पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में एक ही दिन में 11 नई अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं. जबकि शहर में ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से भी लगातार निगरानी की जा रही है. ताकि किसी भी असामाजिक तत्व पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.
भीडभाड़ वाले इलाकों बनी चौकियां
रतलाम शहर में ये चौकियां खासकर उन संवेदनशील इलाकों और धार्मिक स्थलों के पास स्थापित की गई हैं जहां भीड़भाड़ रहती है, पुलिस इन जगहों पर ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से लगातार निगरानी रख रही है, ताकि किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि को तुरंत रोका जा सके. वहीं हाल ही में हुई शांति समिति की बैठक में पुलिस और प्रशासन ने दोनों समुदायों के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा की, इस दौरान धार्मिक झंडों को लेकर कुछ विवाद भी हुआ, लेकिन आपसी समझदारी और बातचीत से इसे सुलझा लिया गया. सभी ने मिलकर यह तय किया कि शहर में शांति का माहौल बनाए रखा जाएगा.
ये भी पढ़ेंः एमपी में 25 लाख से बना तालाब चोरी! ढूंढने वाले को दिया जाएगा इनाम, जानें मामला
अलर्ट पर पुलिस
दरअसल, पिछले साल गणेश उत्सव के दौरान बिगड़े हालातों से सबक लेते हुए इस बार पुलिस पहले से ही अधिक चौकन्नी है. अब आने वाले दिनों में गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी के दौरान पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा रहेगी, पुलिस बल, प्रशासन और शांति समिति मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों पर्व शांति और सौहार्द्र के साथ संपन्न हो. रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया कि सभी जगहों पर निगरानी रखी जा रही है. इसलिए पुलिस चौकियां खोली गई हैं. जबकि पुलिस और प्रशासन की टीमें अपने हिसाब से स्थितियों को संभालने में जुटी हैं.
रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी की रिपोर्ट
ये भी पढ़ेंः MP की जेल बनी स्कूल, सिर्फ बीए-एमए ही नहीं, अब 10वीं-12वीं भी पढ़ सकेंगे कैदी
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!