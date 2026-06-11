प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज (11 जून) नई दिल्ली में होने जा रही है. 'विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास' थीम पर आयोजित इस बैठक में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और मंत्री शामिल होंगे. इस अति महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 जून को ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और विकसित भारत 2047 के विजन के दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श करेंगे.