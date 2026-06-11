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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज (11 जून) नई दिल्ली में होने जा रही है. 'विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास' थीम पर आयोजित इस बैठक में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और मंत्री शामिल होंगे. इस अति महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 जून को ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और विकसित भारत 2047 के विजन के दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श करेंगे.
बैठक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक, केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे.
समावेशी मानव विकास प्रारूप पर चर्चा
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल एक साथ मिलकर समावेशी मानव विकास प्रारूप पर चर्चा करेंगे. बैठक मुख्यत: 'मूलभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल', 'उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास', 'स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण' एवं 'सभी के लिए समानता और गरिमा' से जुड़े विषयों पर केन्द्रित रहेगी. बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा.
क्या है इस मंथन का मुख्य मकसद?
इस मंथन का मुख्य मकसद सब मिलकर योजनाओं को लागू करने का एक मजबूत रोडमैप तैयार करना है. इसे जमीन पर उतारने के लिए गुड गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), आपसी तालमेल और डेटा आधारित सिस्टम की मदद ली जाएगी. काम का असर वाकई दिख रहा है या नहीं और इसकी जवाबदेही किसकी है, यह तय करने के लिए एक ऐसा सिस्टम भी बनाया जाएगा जो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के नतीजों पर करीब से नजर रख सके.
पांच खास मुद्दों पर दिए गए थे सुझाव
इस सम्मेलन में पांच खास मुद्दों पर सुझाव दिए गए थे. इनमें बच्चों की शुरुआती पढ़ाई (मजबूत नींव), स्कूली शिक्षा, भविष्य की जरूरतों के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास), उच्च शिक्षा और पढ़ाई के अलावा खेलकूद व अन्य गतिविधियां शामिल हैं. इस अहम बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल और प्रशासकों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य व सीईओ हिस्सा लेंगे.