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नीति आयोग की 11वीं बैठक आज: विकसित भारत 2047 के विजन के दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श करेंगे CM मोहन यादव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 जून को ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 11, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:26 AM IST
नीति आयोग की 11वीं बैठक आज: विकसित भारत 2047 के विजन के दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श करेंगे CM मोहन यादव

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