पत्र में आंकड़ों के जरिए बताया गया है कि इन 12 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है. सीएम ने महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण से लेकर पीएम उज्ज्वला, लखपति दीदी और पीएम मातृ वंदना जैसी योजनाओं को गेम-चेंजर बताया. उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि आज देश के 48 प्रतिशत स्टार्टअप्स में महिला निदेशक हैं, जो एक बड़ा बदलाव है.