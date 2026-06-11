Add Zee Business As A Preferred Source
App

PM मोदी के सुशासन के 12 साल: CM मोहन यादव ने लिखा भावुक पत्र, बताया कैसे बदल रही है देश और MP की तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और सुशासन के 12 साल पूरे होने के इस ऐतिहासिक मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें एक बेहद भावुक पत्र लिखकर बधाई दी है और बताया है कि उनके मार्गदर्शन में कैसे देश और मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 11, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:04 AM IST
PM मोदी के सुशासन के 12 साल: CM मोहन यादव ने लिखा भावुक पत्र, बताया कैसे बदल रही है देश और MP की तस्वीर

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM मोदी के 12 साल:मोहन यादव का भावुक पत्र, बताया कैसे बदल रही है देश और MP की तस्वीर
Mohan Yadav0 min ago
2
Mohan Yadav38 min ago
3
betul news1 hr ago
4
MP Breaking News LIVE2 hrs ago
5
MP Rajya Sabha Chunav1:32 AM IST