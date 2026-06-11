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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और सुशासन के 12 साल पूरे होने के इस ऐतिहासिक मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें एक बेहद भावुक और विस्तृत पत्र लिखा है. इस खत में सीएम यादव ने न सिर्फ प्रधानमंत्री को बधाई दी है, बल्कि यह भी बताया है कि उनके मार्गदर्शन में कैसे देश और खासतौर पर मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है.
मुख्यमंत्री ने पत्र में साफ लिखा है कि पिछले 12 सालों में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता और डिजिटल इनोवेशन के साथ-साथ दुनिया भर में जो साख बनाई है, वह अभूतपूर्व है.
दुनिया ने देखा भारत का दम और कूटनीति
सीएम ने अपने पत्र में याद दिलाया कि रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान 'ऑपरेशन गंगा' हो, कोरोना काल में 'वैक्सीन मैत्री' या फिर जी-20 की सफल अध्यक्षता, भारत अब विश्व पटल पर एक ग्लोबल लीडर की तरह उभरा है. आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसी कार्रवाइयों को मजबूत नेतृत्व का परिणाम बताया.
गरीब कल्याण और नारी शक्ति को मिली नई उड़ान
पत्र में आंकड़ों के जरिए बताया गया है कि इन 12 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है. सीएम ने महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण से लेकर पीएम उज्ज्वला, लखपति दीदी और पीएम मातृ वंदना जैसी योजनाओं को गेम-चेंजर बताया. उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि आज देश के 48 प्रतिशत स्टार्टअप्स में महिला निदेशक हैं, जो एक बड़ा बदलाव है.
मध्य प्रदेश पर रहा विशेष आशीर्वाद, मिलीं ये बड़ी सौगातें:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को मिले केंद्र के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कई अहम उपलब्धियां गिनाईं:
रिकॉर्ड निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर: केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की सौगात मिली. फरवरी 2025 में पीएम द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के बाद से पिछले 2 सालों में प्रदेश को 33 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. धार में देश के पहले टेक्सटाइल 'पीएम मित्रा पार्क' का भूमिपूजन भी प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है.
सड़कों का जाल: 136 किलोमीटर लंबे उज्जैन-गरोठ ग्रीन फील्ड हाईवे (3 हजार करोड़ की लागत), इटारसी-बैतूल टाइगर कॉरिडोर, भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और 6-लेन आगरा-ग्वालियर हाई-स्पीड कॉरिडोर से प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है.
किसानों की बल्ले-बल्ले: वर्ष 2026 को प्रदेश में 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है. इस साल 13.42 लाख किसानों से रिकॉर्ड 104.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया. वहीं भावांतर योजना के तहत सोयाबीन किसानों के खातों में 1454 करोड़ रुपये सीधे भेजे गए हैं.
नंबर वन एमपी: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में लाखों लोगों को पक्के मकान मिले हैं और इस मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है. इसी तरह 'पीएम स्वनिधि' योजना और 'आयुष्मान कार्ड' बनाने में भी राज्य देश में सबसे आगे है.
स्वास्थ्य सेवाएं: सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 से बढ़कर 19 हो गई है. आयुर्वेद को बढ़ावा देते हुए 8 नए कॉलेज और स्थापित किए जा रहे हैं.
सांस्कृतिक पुनर्जागरण और नक्सलवाद का खात्मा
सीएम ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदारनाथ धाम के विकास को राष्ट्रीय चेतना का जागरण बताया. उन्होंने इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश में भी मार्च 2026 तक नक्सल समस्या को पूरी तरह खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसे हासिल कर लिया गया है. अब इन नक्सल प्रभावित गांवों के विकास के लिए 'माइक्रो डेवलपमेंट प्लान' तैयार हो रहा है.
अंत में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र को दोहराते हुए प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है. उन्होंने भरोसा जताया कि अमृतकाल के इन लक्ष्यों को पार करते हुए भारत दुनिया में अपना सबसे गौरवशाली स्थान हासिल करेगा.