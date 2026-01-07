शुरू होने से पहले ही फेल हुआ 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट, पाइपलाइन फटने से हवा में उखड़ी सड़क

MP News: मैहर से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है. यहां बाणसागर नल जल परियोजना शुरू होने से पहले ही फेल हो गया. 1600 करोड़ की लागत से बनी बाणसागर नल जल परियोजना की पाइपलाइन आज तड़के ही फूट गई. अन्य शहरों तक पहुंचाने वाला पानी अब स्कूल के मैदान को भर रहा है.
pipeline burst in maihar: मध्य प्रदेश के मैहर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां 1600 करोड़ की लागत से बनी बाणसागर नल जल परियोजना की पाइपलाइन आज तड़के फूट गई. पाइपलाइन फूटने के चलते सड़क कई मीटर ऊपर उठ गई और सड़क का कुछ हिस्सा जमीन में धस गया है. पानी बहते हुए पास के एक सरकारी स्कूल के मैदान में भर गया है जिससे छात्राओं रो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
भ्रष्टाचार की खुली पोल
मामला मैहर जिले के अमरपाटन का है जहां दस बीस करोड़ नहीं बल्कि पूरे 1600 करोड़ की परियोजना ध्वस्त नजर आई. भ्रष्टाचार की पोल तब खुली जब आज सुबह ही नल जल परियोजना की पाइपलाइन फूट गई. पाइपलाइन के फूटते ही सड़क का कुछ हिस्सा ऊपर उठ गया वहीं कुछ हिस्सा नीचे धस गया. स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है जो देखने में काफी भयावह है.
इन शहरों में पानी पहुंचाने की योजना
बाणसागर नल जल परियोजना पानी की आपूर्ति के लिए प्रदेश में बनाई गई थी जिसे मैहर ,सतना , कटनी , रीवा, शहडोल समेत कई जिलों में पानी पहुंचाना था. ये पाइपलाइन मैहर जिले के रामनगर के मार्कडेय से शुरू हुई हैं , जिसका उद्देश्य शहर के हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाना है. लेकिन पाइपलाइन के फटने के बाद देखना होगा कि सरकार की ये पहले कबतक पूरी होती है.
स्कूल का मैदान बना तालाब
विडम्बना तो देखिए कि जिस पानी को अलग-अलग शहरों के हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य था वहां लाखो क्यूएल लीटर पानी बहते हुए शासकीय महाविद्यालय के मैदान में भर गया है, पूरा खेल का मैदान तालाब बन गया है और महाविद्यालय का छात्रावास भी इस पानी की जद में आ गया और छात्रावास के अंदर भी पानी घुस गया है. हैरानी तो तब हुई जब इसकी जानकारी प्रशासनिक अमले को दी गई लेकिन घण्टो बाद अमला नही पहुंचा. घंटों तक सड़क पर पानी बहता गया.बताया गया कि सप्लाई की टेस्टिंग चल रही थी जो कि शुरू होने से पहले ही फेल हो गई. अब ये मामला भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ गया है. रिपोर्ट:नजीम सौदागर, मैहर