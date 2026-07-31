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मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 20% सीटें खाली, एडमिशन का आज आखिरी मौका, जल्द करें आवेदन

मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश के लिए 31 जुलाई अंतिम तारीख है. उच्च शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि इससे बाद एडमिशन की तारीख नहीं बढ़ेगी. अब तक करीब 5 लाख छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके हैं.

Written ByPooja
Published: Jul 31, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:06 AM IST
मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 20% सीटें खाली, एडमिशन का आज आखिरी मौका, जल्द करें आवेदन

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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