मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 20% सीटें खाली, एडमिशन का आज आखिरी मौका, जल्द करें आवेदन

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मध्य प्रदेश के सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आज 31 जुलाई को अंतिम मौका है. उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश प्रक्रिया की समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी. विभार के अनुसार प्रदेशभर के कई कॉलेजों में अभी भी करीब 20 प्रतिशत सीटें खाली हैं. ऐसे में पात्र विद्यार्थी आज ही ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर संबंधिक कॉलेक में प्रवेश सुनिश्चि कर सकते हैं.
उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस साल भी आर्ट्स स्ट्रीम छात्रों की पहली पसंद बनी हुई है, जिसमें 2,26,090 छात्रों ने दाखिला लिया है. इसके बाद साइंस स्ट्रीम में 1,32,127, कॉमर्स में 64,704, लॉ में 21,130 और NCTE कोर्स में 46,566 छात्रों ने दाखिला लिया है. इससे साफ पता चलता है कि छात्र पारंपरिक कोर्स के साथ-साथ प्रोफेशनल कोर्स की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं.
एडमिशन मेले का आयोजन
कॉलेजों में 31 जुलाई तक एडमिशन मेले आयोजित किए जा रहे हैं. छात्र सीधे कॉलेजों में जाकर उपलब्ध सीटों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और जरूरी दस्तावेजों के साथ एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों की जांच और विषय चुनने में मदद के लिए कॉलेजों में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं. छात्रों की सुविधा के लिए एडमिशन मेला रोजाना सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है.
रायसेन में अब तक 1,389 छात्रों ने लिया एडमिशन
आंकड़ों के मुताबिक, रायसेन में अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) की कुल 2,220 सीटों में से अब तक 1,389 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है. 827 सीटें अभी भी खाली हैं. एडमिशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. सबसे ज्यादा खाली सीटें PG कोर्स में हैं, जहां 910 सीटों में से 437 एडमिशन हुए हैं और 471 सीटें खाली रह गई हैं. UG कोर्स में 1,310 सीटों में से 952 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है और 356 सीटें खाली हैं.
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