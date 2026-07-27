मैहर में तेज बारिश के दौरान बड़ा हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से 21 बकरियों की मौत, 5 घायल

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मध्य प्रदेश के मैहर जिले में कुदरत के कहर से जुड़ा एक दुखद हादसा सामने आया है. रविवार दोपहर तेज बारिश के दौरान रामनगर थाना क्षेत्र के खारा गांव में अचानक आकाशीय बिजली गिरी. बारिश और गरज से बचने के लिए महुआ के एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ले रही और चर रही बकरियां इस बिजली की चपेट में आ गईं. बिजली गिरने से 21 बकरियों की मौके पर ही दुखद मौत हो गई, जबकि 5 अन्य बकरियां गंभीर रूप से घायल हो गईं.घटना से पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.
21 बकरियों की मौत, प्रशासन से मुआवजे की मांग
इस घटना से पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. जानकारी के अनुसार इलाके में तेज बारिश और आंधी-तूफान हो रहा था, तभी अचानक एक महुआ के पेड़ पर बिजली गिरी. बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे जमा हुई या आस-पास चर रही बकरियों पर बिजली की चपेट में आ गईं. इस घटना में रामकुमार यादव की 6, भूरा यादव की 13, कुल्ली यादव की 1 और रमेश यादव की 1 बकरी की मौत हो गई. साथ ही लगभग 5 बकरियां घायल हो गईं. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे. इतनी बड़ी संख्या में बकरियों के नुकसान से पूरे गांव में शोक का माहौल है. प्रभावित पशुपालकों ने प्रशासन से सर्वे कराने और उचित मुआवजा देने की मांग की है.
मैहर से दूसरी खबर
मैहर से एक और खबर सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मां शारदा मंदिर में भारी बाढ़ दिखाई गई थी. जांच करने पर पता चला कि यह वीडियो पूरी तरह से नकली था और इसे AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था. मैहर नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह ने साफ किया कि वायरल वीडियो का असलियत से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने बताया कि मैहर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और न ही इलाके में इतनी बारिश हुई है कि मंदिर परिसर में बाढ़ जैसे हालात बनें. यह वीडियो लोगों को गुमराह करने और मैहर के पवित्र शहर की छवि खराब करने के मकसद से बनाया और सोशल मीडिया पर फैलाया गया था. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी वीडियो या मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा न करें.
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