मैहर में तेज बारिश के दौरान बड़ा हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से 21 बकरियों की मौत, 5 घायल

मैहर से दूसरी खबर

मैहर से एक और खबर सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मां शारदा मंदिर में भारी बाढ़ दिखाई गई थी. जांच करने पर पता चला कि यह वीडियो पूरी तरह से नकली था और इसे AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था. मैहर नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह ने साफ किया कि वायरल वीडियो का असलियत से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने बताया कि मैहर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और न ही इलाके में इतनी बारिश हुई है कि मंदिर परिसर में बाढ़ जैसे हालात बनें. यह वीडियो लोगों को गुमराह करने और मैहर के पवित्र शहर की छवि खराब करने के मकसद से बनाया और सोशल मीडिया पर फैलाया गया था. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी वीडियो या मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा न करें.