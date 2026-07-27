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मैहर में तेज बारिश के दौरान बड़ा हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से 21 बकरियों की मौत, 5 घायल

मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र स्थित खारा गांव में बिजली गिरने से एक बड़ी घटना हुई. भारी बारिश और तूफान के बीच, बारिश से बचने के लिए महुआ के पेड़ के नीचे खड़ी हुईं 21 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गईं.

Written ByNAJEEM SAUDAGAREdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 27, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:22 PM IST
मैहर में तेज बारिश के दौरान बड़ा हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से 21 बकरियों की मौत, 5 घायल

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नजीम सौदागर मैहर से रिपोर्टर हैं.

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