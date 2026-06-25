Add Zee Business As A Preferred Source
App

एमपी में OBC आरक्षण केस की सुनवाई टली, 15 जुलाई से डे-टू-डे होगी हियरिंग, अगस्त में आ सकता है फैसला

MP News: मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण से जुड़े मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई से रोजाना होगी.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 25, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:09 AM IST
एमपी में OBC आरक्षण केस की सुनवाई टली, 15 जुलाई से डे-टू-डे होगी हियरिंग, अगस्त में आ सकता है फैसला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
विधवा महिला से ननदोई ने किया दुष्कर्म, खाने में नींद की गोली देकर किया बेहोश, फिर...
gwalior news57 min ago
2
Bhopal News2 hrs ago
3
MP Breaking News LIVE3 hrs ago
4
maihar news3 hrs ago
5
damoh news1:19 AM IST