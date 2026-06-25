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Jabalpur News: मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट से एक बड़ा अपडेट आया है. कोर्ट ने सुनवाई को तीन हफ्ते के लिए टाल दिया है और अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की है. साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 15 जुलाई से इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई होगी ताकि इस अहम मुद्दे का जल्द समाधान हो सके. बता दें कि इससे पहले रोजाना सुनवाई 24 जून से शुरू होनी थी.
नई बेंच करेगी मामले की सुनवाई
दरअसल, इस मामले की सुनवाई कर रहे तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के बाद अब यह केस जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा की नई बेंच को सौंप दिया गया है. नई बेंच ने तय किया है कि OBC आरक्षण मामले में सभी पक्षों की अंतिम सुनवाई 15 जुलाई से शुरू होगी. यह अंतिम सुनवाई रोजाना होगी और इसके बाद कोर्ट जल्द से जल्द अपना फैसला सुना सकता है.
2019 से कोर्ट में लंबित है मामला
यह मामला 2019 से कोर्ट में लंबित है, जब राज्य में OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था. याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी क्योंकि इससे कुल आरक्षण बढ़कर 63% हो गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इसके जवाब में हाई कोर्ट ने बढ़े हुए OBC आरक्षण को लागू करने पर रोक लगा दी थी. तब से यह मामला कोर्ट में लंबित है.
अगस्त तक आ सकता फैसला
मध्य प्रदेश में OBC के लिए 27% आरक्षण का मामला पिछले सात सालों से कानूनी प्रक्रिया में लिपटा हुआ है. हाई कोर्ट ने पहले इस बढ़े हुए कोटे पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिससे कई सरकारी भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हुईं. अब 15 जुलाई से रोजाना सुनवाई शुरू होने की घोषणा के बाद, ऐसी अटकलें हैं कि सात साल पुराने इस विवाद पर अगस्त तक कोई अंतिम और ऐतिहासिक फैसला आ सकता है.
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