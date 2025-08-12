OBC को 27 प्रतिशत रिजर्वेशन पर आज MP हाईकोर्ट में सुनवाई, छत्तीसगढ़ वाले फॉर्मूले की मांग
मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला लंबे समय से अटका हुआ है। आज मंगलवार को इस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता की तरफ से ये मांग की गई थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में 13 प्रतिशत पद जो होल्ड पर रखे गए हैं, उन्हें खोला जाए.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Divya Tiwari Sharma |Last Updated: Aug 12, 2025, 12:06 PM IST
Madhya Pradesh High Court: मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला लंबे समय से अटका हुआ है। आज मंगलवार को इस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता की तरफ से ये मांग की गई थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में 13 प्रतिशत पद जो होल्ड पर रखे गए हैं, उन्हें खोला जाए. इसी तरह का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी अपनाया गया है. वही मांग मध्य प्रदेश के लिए की जा रही है. इसपर सीएम मोहन यादव भी कह चुके हैं कि 27 प्रतिशत आरक्षण राज्य में जल्द लागू किया जाएगा. आज इसपर सुनवाई होनी है. बता दें 4 मई 2022 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% तय की थी. इसके बाद से मामला कोर्ट में ही है. 5 अगस्त को सुनवाई में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चांडुरकर की खंडपीठ में हुई थी. 4 मिनट की सुनवाई के बाद अगली तारीख 12 अगस्त दी गई थी. 

अपडेट जारी है..... 

OBC को 27 प्रतिशत रिजर्वेशन पर MP हाईकोर्ट में सुनवाई, छत्तीसगढ़ फॉर्मूले की मांग
