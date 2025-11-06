3 दिन की मासूम बच्ची हुई एयरलिफ्ट, मुंबई में होगा दिल का इलाज; MP सरकार उठाएगी पूरा खर्चा

Jabalpur 3 Day Baby Airlift: मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक 3 दिन की मासूम बच्ची को एयरलिफ्ट कर मुंबई भेजा गया है. बच्ची सिर्फ 3 दिन की है और उसकी हालत नाजुक बताई गई है. बच्ची के दिल में छेद होने की वजह से उसका इलाज मुंबई के नारायणा अस्पताल में किया जाएगा, जिसके लिए बच्ची को आज मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस की मदद से मुंबई भेजा गया है.

3 दिन की बच्ची हुई एयरलिफ्ट

दरअसल, मामला जबलपुर के सिहोरा का है. यहाँ शशि दहिया नाम की महिला ने सोमवार दोपहर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था. लड़का पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन बच्ची को दिल में छेद की शिकायत है. डॉक्टरों ने परिजनों को जल्द इलाज कराने की सलाह दी और जल्द से जल्द मुंबई के नारायणा अस्पताल में भर्ती कराने को कहा. आज मासूम बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग का मिला पूरा सपोर्ट

जैसे ही बच्ची के हालात के बारे में पता चला, परेशान पिता की मदद करने के लिए स्वास्थ्य विभाग सबसे आगे रहा. गुरु नानक जयंती की छुट्टी के दिन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का ऑफिस खोला गया और बच्ची को एयरलिफ्ट करने के लिए सारी प्रक्रियाएँ पूरी की गईं. इस प्रक्रिया में मात्र डेढ़ घंटे का समय लगा. आज 1 बजे पिता सत्येंद्र जबलपुर डुमना एयरपोर्ट से अपनी बच्ची को लेकर मुंबई रवाना हो गए हैं.

MP सरकार उठाएगी खर्चा

एक पिता के सिर से बोझ तब कम हुआ जब पता चला कि बच्ची के इलाज का पूरा खर्चा MP सरकार उठाएगी. बच्ची के पिता ने मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद कहा है. इससे पहले भी बच्चे मुंबई इलाज के लिए भेजे गए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब 3 दिन की मासूम बेटी को मुंबई एयरलिफ्ट किया गया है.

