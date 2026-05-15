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रेल यात्रियों की लिए बड़ी खुशखबरी, भोपाल से होकर गुजरेंगी 3 समर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली जाना होगा आसान

MP News-गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भोपाल और रानी कमलापति (RKMP) स्टेशन से होकर गुजरने वाली 3 नई समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की हैं. इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने में आसानी होगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 15, 2026, 08:33 PM IST
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रेल यात्रियों की लिए बड़ी खुशखबरी, भोपाल से होकर गुजरेंगी 3 समर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली जाना होगा आसान

Summer Special Trains-गर्मियों की छुट्टियों के चलते ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ी राहत दी है. रेलवे ने भोपाल और रानी कमलापति स्टेशनों से होकर गुजरने वाली तीन समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. इन ट्रेनों के चलने से दिल्ली, फरीदाबाद, गुजरात और दक्षिण भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने में आसानी होगी. पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल के अनुसार, इन ट्रेनों में उधना-निजामुद्दीन, विशाखापट्टनम-हजरत निजामुद्दीन और विशाखापट्टनम-फरीदाबाद स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं. 

उधना-निजामुद्दीन स्पेशल 
गाड़ी संख्या 09121 उधना-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन 22 मई 2026 शुक्रवार को उधना से शाम 6 बजे रवाना होगी. अगले दिन सुबह 7.20 बजे इटारसी और 9.15 बजे भोपाल पहुंचेगी. वहीं गाड़ी संख्या 09122 24 मई रविवार को रात 9.20 बजे रवाना होगी. अगले दिन सुबह 11.30 बजे भोपाल और 1.35 बजे इटारसी पहुंचेगी. इस ट्रेन में 22 कोच होंगे, जिनमें 18 स्लीपर और 2 जनरल कोच के डिब्बे शामिल हैं. 

विशाखापट्टनम-हजरत निजामुद्दीन 
गाड़ी संख्या 08513 21 मई को विशाखापट्टनम से चलेगी. यह रानी कमलापति स्टेशन पर रात 10.20 बजे पहुंचेगी और 10.25 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी. वापसी में गाड़ी संख्या 08514 24 मई को निजामुद्दीन से चलेगी और रानी कमलापति स्टेशन पर दोपहर 2.10 बजे पहुंचेगी. 

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विशाखापट्टनम-फरीदाबाद स्पेशल ट्रेन
गाड़ी संख्या 08515 21 मई को विशाखापट्टनम से रवाना होकर रानी कमलापति पर दोपहर 3.45 बजे आएगी. गाड़ी संख्या 08516 25 मई को फरीदाबाद से चलकर रानी कमलापति पर दोपहर 3.05 बजे पहुंचेगी. यह ट्रेन रायपुर, दुर्ग, नागपुर, इटारसी, रानी कमलापति, झांसी और आगरा कैंट जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. 

यात्रियों से रेलवे ने की अपील
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से मध्य भारत के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे. यात्रियों से रेलवे ने अपील की है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम या हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए टाइम-शेड्यूल और रिजर्वेशन की स्थिति की जांच जरूर कर लें.

यह भी पढ़ें-MP-छत्तीसगढ़ के बीच बनेगा स्मार्ट फोरलेन कॉरिडोर, जबलपुर-रायपुर के बीच सफर होगा आसान

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