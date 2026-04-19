रील के चक्कर में 3 युवकों के रियल लाइफ में घटी दुर्घटना, एक झटके में उजड़ गई दुनिया; अब वायरल हो रहा मौत का वीडियो

mauganj news: मध्य प्रदेश के मऊगंज से दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां बाइक पर सवार 3 युवकों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है. घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर आपका दिल भी दहल उठेगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक चला रहा युवक तेज स्पीड में राइड कर रहा है और उसके साथ पीछे बैठे 2 अन्य युवक मौज काट रहे होते हैं. तीसरा युवक हवा में तमंचा लहराते भी नजर आया है. कट मारने के चक्कर और हाई स्पीड में बाइक आगे चल रही ट्रक में जा भिड़ती है और ये भयंकर सड़क दुर्घटना घट जाती है.

रील ने लगाई लंका

हादसा मऊगंज के लौर थाना क्षेत्र का है. मृतकों में दो युवक नाबालिग है वहीं एक की उम्र करीब 22 साल थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि रील के चक्कर में तीनों की लंका लगी है. बाइक राइड कर रहा युवक तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल दौड़ाते नजर आ रहा है वहीं पीछे बैठे 2 युवक भी राइड का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं. तीनों युवकों ने ना तो हेलमेट पहन रखा था ना ही उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान था. बाइक भी इस कदर दौड़ा रहे थे मानो किसी फिल्म में उन्हें कास्ट किया जा रहा हो.

कट मारने के चक्कर में हुआ कांड

बाइक राइड कर रहा युवक फिल्मी स्टाइल में बाइक को जीग-जैग पैटर्न में दौड़ाता है. इस दौरान उसके आगे पीछे कई ट्रक और वाहन भी सड़क पर दौड़ते नजर आते हैं. युवक अपनी बाइक के साथ जैसे ही कुछ दूरी पर कट मारकर आगे बढ़ता तैसे ही उसकी बाइक सामने चल रही ट्रक से जा टक्कराती है और मौके पर तीनों युवकों की मौत हो जाती है.

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ट्रिपल राइडिंग

बिना हेलमेट

हाथ में तमंचा

Reel शूटिंग नतीजा : तीनों अब इस दुनिया में नहीं हैं !!

मऊगंज, मध्य प्रदेश pic.twitter.com/jH2rkyknaQ — Sachin Gupta (@Sachingupta) April 19, 2026

हादसे में दो युवक घायल

इस हादसे में दो युवक घायल हुए हैं जो पीछे से वीडियो शूट कर रहे थे. बाइक की रफ्तार जैसे-जैसे आगे बढ़ रही थी, वीडियो शूट कर रहे दोनों युवक भी उन्हें फॉलो कर रहे थे. जैसे की आगे चल रही बाइक का एक्सीडेंट होता है पलभर में कैमरामेन की भी बाइक गिरती है और वीडियो ऑफ हो जाता है. दोनों युवकों की हालत गंभीर है जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है.

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