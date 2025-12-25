MP में बड़ा साइबर हमला, हैकर्स ने 32 सरकारी वेबसाइट्स को बनाया निशाना, डार्क वेब पर रची गई साजिश

Government Websites In Madhya Pradesh Hacked: मध्य प्रदेश में 32 सरकारी वेबसाइट्स पर डार्क वेब के ज़रिए रैंसमवेयर का इस्तेमाल करके साइबर हमला करने की कोशिश की गई. हालांकि MPRDC की टेक्निकल टीम ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर इस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया. राहत की बात यह है कि किसी भी सरकारी वेबसाइट या डेटा को कोई नुकसान नहीं हुआ. समय पर टेक्निकल दखल की वजह से सभी सेवाएं चालू रहीं.

राज्य की 32 सरकारी वेबसाइटों पर साइबर अटैक

दरअसल, मध्य प्रदेश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़े साइबर हमले से हड़कंप मच गया. डार्क वेब पर मौजूद शातिर हैकर्स ने राज्य की 32 सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाया था. यह एक रैंसमवेयर हमला था, जो एक तरह का ऐसा हमला होता है जिसमें आमतौर पर डेटा को एन्क्रिप्ट करके उसे डिक्रिप्ट करने के लिए फिरौती मांगी जाती है, या संवेदनशील सरकारी जानकारी को जनता के सामने लीक करने की धमकी दी जाती है.

48 घंटे में साइबर अटैक को किया फेल

जैसे ही साइबर हमले का पता चला MPRDC की IT सेल और टेक्निकल एक्सपर्ट तुरंत हरकत में आ गए. अगले 48 घंटों तक चली एक गहन टेक्निकल प्रोसेस और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के ज़रिए, हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया. टेक्निकल टीम ने सिक्योरिटी की कई लेयर्स का इस्तेमाल करके हैकर्स की कोशिशों को नाकाम कर दिया और सिस्टम को बहाल कर दिया. सरकारी वेबसाइट को कोई नुकसान नहीं हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

रैनसमवेयर अटैक क्या होता है?

रैंसमवेयर एक तरह का खतरनाक साइबर हमला है जिसमें हैकर्स कंप्यूटर या नेटवर्क पर फाइलों को एन्क्रिप्ट और लॉक कर देते हैं. फिर वे फाइलों तक दोबारा एक्सेस देने के बदले पीड़ित से फिरौती मांगते हैं. यह हमला आमतौर पर फ़िशिंग ईमेल, संदिग्ध लिंक, इन्फेक्टेड फ़ाइलों या सॉफ़्टवेयर की कमज़ोरियों के ज़रिए फैलता है. कई मामलों में, हमलावर और ज़्यादा दबाव डालने के लिए चुराए गए डेटा को सार्वजनिक रूप से जारी करने की धमकी भी देते हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!